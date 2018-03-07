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  • KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR HABERİN DEVAMI
  • SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL HABERİN DEVAMI
  • AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ HABERİN DEVAMI
  • İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE HABERİN DEVAMI
  • KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA HABERİN DEVAMI
  • ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ HABERİN DEVAMI
  • GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA HABERİN DEVAMI
  • ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI HABERİN DEVAMI
  • ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI HABERİN DEVAMI
  • TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 173. YIL DÖNÜMÜ HABERİN DEVAMI

  • KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR

    Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerler de 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidi yapımını sürdürüyor. Şefik Can Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, amaçlarının şehir merkezinde kesintisiz trafik akışı sağlamak olduğunu dile getirdi. Başkan Akyürek, köprülü kavşakları beklenenden kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Şehrin ana […]

  • SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL

    Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. Selçuk ile Konya Büyükşehir’den Çevreyi Güzelleştirecek Protokol, System.String[] Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna tahsisli uygulama alanında lavanta, kekik, melisa, […]

  • AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

    AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, haftanın ilk gününe de yoğun bir mesaiyle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi ve Karaman Valiliğini ziyaret eden Milletvekili Konuk, AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına da katıldı; “güçlü ve gelişmiş bir Karaman için çalışıyoruz” dedi. YATIRIMLAR, KARAMAN’A […]

  • İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE

    Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İçeriçumra Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen İçeriçumra Mahallesi kanalizasyon ve su şebekesinin yapım çalışmasının ardından ana caddede sıcak asfalt yapılması kararlaştırılmıştı. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle çalışmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz “53 […]

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  • KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR

    Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerler de 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidi yapımını sürdürüyor. Şefik Can Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, amaçlarının şehir merkezinde kesintisiz trafik akışı sağlamak olduğunu dile getirdi. Başkan Akyürek, köprülü kavşakları beklenenden kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Şehrin ana […]

  • SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL

    Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. Selçuk ile Konya Büyükşehir’den Çevreyi Güzelleştirecek Protokol, System.String[] Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna tahsisli uygulama alanında lavanta, kekik, melisa, […]

  • AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

    AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, haftanın ilk gününe de yoğun bir mesaiyle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi ve Karaman Valiliğini ziyaret eden Milletvekili Konuk, AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına da katıldı; “güçlü ve gelişmiş bir Karaman için çalışıyoruz” dedi. YATIRIMLAR, KARAMAN’A […]

  • İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE

    Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İçeriçumra Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen İçeriçumra Mahallesi kanalizasyon ve su şebekesinin yapım çalışmasının ardından ana caddede sıcak asfalt yapılması kararlaştırılmıştı. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle çalışmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz “53 […]

  • KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA

    Konya’da faaliyet gösteren “Eren’den Sonra İyilik Hareketi Grubu” üyeleri, kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı. Eren’den Sonra İyilik Hareketi Grubu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu’nun 173. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine sürpriz bir kutlama hazırladı. Merkez Meram ilçesine bağlı Zafer Meydanı’nda toplanan grup üyeleri, 155 İhbar Hattı’nı arayıp, meydanda […]

  • ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ

    Çumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. Bu projemizin bu yıl 4.yılındayız ve gençlerimizle […]

  • GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA

    Gazeteci , Yazar Abdurrahman Dilipak Çumra’da öğrencilerle ve bu yıl birincisi düzenlenen kitap fuarında kitap severlerle buluştu. Dilipak ilk olarak Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde gençlerle söyleşide bir araya geldi. Gençlik söyleşinde ilk sözü Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz aldı. Oğuz konuşmasında; Gazeteci, Yazar Abdurrahman Dilipak hocamız defaten ilçemizi ziyaret ederek konuşmalar yapmıştı ama bugünün […]

  • ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI

    Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında Çumra tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek 1. Kitap Fuarı açıldı. Çumra Belediyesi Altınpark Konferans Salonunda açılan ve 100’lerce yayın evine ait kitapların bulunduğu Çumra Kitap Fuarı 9-20 Nisan 2018 tarihleri arasında kitap okurları misafir edecek. Çumra 1.Kitap Fuarı açılışında ilk sözü Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Kıvrak […]

  • ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI

    Çumra Belediyesi tarafından koordine edilen Tecrübe Paylaşımı konulu program kapsamında Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz ilçede eğitim veren okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’un Çumra Endüstri Meslek Lisesi ve Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi ziyaret etti. Başkan Oğuz Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle buluşmasında; Çumra Belediye Başkanı olduğum andan itibaren […]

GÜNDEM

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DÜNYA

  • Trump’a karşın devam ediyor

    Amerikan futbolu NFL ligi oyuncuları ulusal marş sırasında diz çökerek protestolarına devam ettikleri görüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Cuma günü Twitter üzerinden ulusal marş sırasında oyuncuların ayakta kalmasının “çok ehemmiyetli” olduğuna s.

  • Katalonya Refarandumu’nda ilk neticeler

    İspanya’da Katalonya Özerk Yönetimi’nin reelleştirdiği bağımsızlık halkoylamasını sonrasında Katalonya hükümeti sosyal medya üzerinden ilk neticeleri duyurdu.

  • İspanya’da yaralı rakamı 844’e yükseldi

    İspanya’da halkoylaması gerginliği devam ederken, Katalonya Sağlık Bakanlığı polis müdahalesinde 844 şahsın yaralandığını bildirdi. Öte yandan Katalonya mahallî hükümeti, İspanya hükümetinin tüm gayretlerine karşın 2.2 milyon Katalan seçmen sandık başına gitti.

  • Avusturya’da yürürlüğe giren ‘Burka Yasau’ protesto edildi

    Avusturya’da bugün yürürlüğe giren cemiyete sarih yerlerde suratın tamamının tanınmayacak biçimde örtünmesini meneden “burka yasayı” protesto edildi.

  • Suriye’de mayına basan Rus Albay yaşamını kaybetti

    Söylemede Rus General Fedyanin’in Çiğe’daki mesken bölgesine destek sevkıyatı yaparken bindiği vasıtanın mayına çarptığı alana gelen patlamada ağır yaralandığı, daha sonra götürüldüğü Rusya Korunma Bakanlığı askeri sağlık kurumunda yaşamını kaybettiği kaydolundu.

  • Paris’te sürücüler araba kullanma yasağını ihlal etti

    Paris’te trafiğin en yoğun olduğu iki ehemmiyetli sokağı Rue Lafayette ile Bulvard Magente’te, sürücülerin yasağı ihlal ettiği görüldü.

  • ABD’de silahlı atak: En az 50 ölü

    Amerika Birleşik Devletlerinin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde, “Route 91 Harvest Country Music” müzik şenliğinde tertip edilen silahlı hücumda can verenlerin rakamı çoğalıyor.

  • Suriye’de 7 senede 330 bin şahıs can verdi

    Can Veren sivillerin 207’sinin çocuk olduğu belirtildi.

  • Eşi gözleri önünde öldürüldü

    Myanmar askerleri ve Budist çeteler tarafından öldürülenlerden biri de 16 yaşındaki Zinura’nın eşi.

SAĞLIK

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    KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
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    ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDI
    Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
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    Başkan Özgüven: “Halkımızın sağlığı bizim hassasiyetimizdir”
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    ABD’de silahlı atak: En az 50 ölü
    Amerika Birleşik Devletlerinin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde, “Route 91 Harvest Country Music” müzik şenliğinde tertip edilen silahlı hücumda can verenlerin rakamı çoğalıyor.

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POPÜLER HABERLER

  • 01
    Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:
    KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
  • 02
    Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
    İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
  • 03
    Spor Toto Süper Lig
    Spor Toto Süper Lig’in 22.
  • 04
    Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandı
    Durum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
  • 05
    ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDI
    Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
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8.Kayserispor301281040 46-644
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18.K.Karabükspor30332420 70-5012

BİYOGRAFİ

Mustafa Kemal Atatürk ( 23.04.1881)- (10.11.1938)

Mustafa Kemal Atatürk ( 23.04.1881)- (10.11.1938)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESi: 29 EKİM 1923-10 KASIM 1938 1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini ve askeri öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik’te yaptı. Manastır Askeri Lisesi’ni bitirdi. 1902 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu. Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya’da Ataşe Militer olarak bulundu. Birinci Dünya Harbi […]
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