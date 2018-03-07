-
SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL
-
İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE
-
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
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GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA
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ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI
-
ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI
-
TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 173. YIL DÖNÜMÜ
-
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ’DAN ESNAF ZİYARETİ
-
KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR HABERİN DEVAMI
-
SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL HABERİN DEVAMI
-
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ HABERİN DEVAMI
-
İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE HABERİN DEVAMI
-
KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA HABERİN DEVAMI
-
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ HABERİN DEVAMI
-
GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA HABERİN DEVAMI
-
ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI HABERİN DEVAMI
-
ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI HABERİN DEVAMI
-
TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 173. YIL DÖNÜMÜ HABERİN DEVAMI
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KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYORKonya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerler de 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidi yapımını sürdürüyor. Şefik Can Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, amaçlarının şehir merkezinde kesintisiz trafik akışı sağlamak olduğunu dile getirdi. Başkan Akyürek, köprülü kavşakları beklenenden kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Şehrin ana […]
-
SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOLSelçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. Selçuk ile Konya Büyükşehir’den Çevreyi Güzelleştirecek Protokol, System.String[] Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna tahsisli uygulama alanında lavanta, kekik, melisa, […]
-
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZAK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, haftanın ilk gününe de yoğun bir mesaiyle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi ve Karaman Valiliğini ziyaret eden Milletvekili Konuk, AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına da katıldı; “güçlü ve gelişmiş bir Karaman için çalışıyoruz” dedi. YATIRIMLAR, KARAMAN’A […]
-
İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDEÇumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İçeriçumra Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen İçeriçumra Mahallesi kanalizasyon ve su şebekesinin yapım çalışmasının ardından ana caddede sıcak asfalt yapılması kararlaştırılmıştı. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle çalışmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz “53 […]
SPOR HABERLERİ
EKONOMİK GELİŞMELER
- KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR
- SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL
- AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ
- İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE
- KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
- ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
- GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA
- ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI
- ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI
- TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 173. YIL DÖNÜMÜ
-
KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYORKonya Haber 0 yorum
-
SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL
-
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZGenel 0 yorum
-
İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE
-
KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMAKonya Haber 0 yorum
-
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
-
GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA
-
ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI
-
ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI
-
TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 173. YIL DÖNÜMÜ
-
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ’DAN ESNAF ZİYARETİ
-
ÇUMRA’DA SPOR SALONU SAYISI 3’E ÇIKTI
-
ÖZEL SEHA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ TATBİKATTA HEYECANLI ANLAR YAŞADI
-
BİLİR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERLE TARIM FUARINI GEZDİ
-
ÇUMRA’DA 14 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN DAVASINDA SANIKLARA CEZA YAĞDI
KONYA HABER
-
KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR
-
SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL
-
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ
-
İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE
-
KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
-
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
-
GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA
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KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerinin kesiştiği yerler de 5 yeni köprülü kavşak ve yaya üst geçidi yapımını sürdürüyor. Şefik Can Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, amaçlarının şehir merkezinde kesintisiz trafik akışı sağlamak olduğunu dile getirdi. Başkan Akyürek, köprülü kavşakları beklenenden kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Şehrin ana […]
-
SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL
Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. Selçuk ile Konya Büyükşehir’den Çevreyi Güzelleştirecek Protokol, System.String[] Selçuk Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında peyzaj düzenleme çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Selçuk Üniversitesi Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna tahsisli uygulama alanında lavanta, kekik, melisa, […]
-
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ
AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, haftanın ilk gününe de yoğun bir mesaiyle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi ve Karaman Valiliğini ziyaret eden Milletvekili Konuk, AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına da katıldı; “güçlü ve gelişmiş bir Karaman için çalışıyoruz” dedi. YATIRIMLAR, KARAMAN’A […]
-
İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE
Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İçeriçumra Mahallesinde sıcak asfalt çalışmasının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen İçeriçumra Mahallesi kanalizasyon ve su şebekesinin yapım çalışmasının ardından ana caddede sıcak asfalt yapılması kararlaştırılmıştı. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle çalışmanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz “53 […]
-
KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
Konya’da faaliyet gösteren “Eren’den Sonra İyilik Hareketi Grubu” üyeleri, kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı. Eren’den Sonra İyilik Hareketi Grubu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu’nun 173. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine sürpriz bir kutlama hazırladı. Merkez Meram ilçesine bağlı Zafer Meydanı’nda toplanan grup üyeleri, 155 İhbar Hattı’nı arayıp, meydanda […]
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ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
Çumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. Bu projemizin bu yıl 4.yılındayız ve gençlerimizle […]
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GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA
Gazeteci , Yazar Abdurrahman Dilipak Çumra’da öğrencilerle ve bu yıl birincisi düzenlenen kitap fuarında kitap severlerle buluştu. Dilipak ilk olarak Çumra Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde gençlerle söyleşide bir araya geldi. Gençlik söyleşinde ilk sözü Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz aldı. Oğuz konuşmasında; Gazeteci, Yazar Abdurrahman Dilipak hocamız defaten ilçemizi ziyaret ederek konuşmalar yapmıştı ama bugünün […]
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ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI
Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında Çumra tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek 1. Kitap Fuarı açıldı. Çumra Belediyesi Altınpark Konferans Salonunda açılan ve 100’lerce yayın evine ait kitapların bulunduğu Çumra Kitap Fuarı 9-20 Nisan 2018 tarihleri arasında kitap okurları misafir edecek. Çumra 1.Kitap Fuarı açılışında ilk sözü Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Kıvrak […]
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ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI
Çumra Belediyesi tarafından koordine edilen Tecrübe Paylaşımı konulu program kapsamında Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz ilçede eğitim veren okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’un Çumra Endüstri Meslek Lisesi ve Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi ziyaret etti. Başkan Oğuz Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle buluşmasında; Çumra Belediye Başkanı olduğum andan itibaren […]
GÜNDEM
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Türkiye’nin konuştuğu Suriyeli kadın, İHA’ya konuştu
Yaklaşık 15 gün önce Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi’nde meydana gelen olayda, iki çocuğuyla caddede yürüyen Suriyeli Esir H., arkasından yaklaşan bir kişinin elle tacizine uğramış, şoka giren kadın tacizciyi iterek tepki göstermişti…
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Mısırda kiliseye saldırı: 10 ölü
Mısır’ın başkenti Kahire’de kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı…
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Yüzde 90ı bitti: Çamlıca Camii havadan görüntülendi
İnşaatının yüzde 90’ı biten Çamlıca Camii, gün batımı manzarasında havadan çekilen görüntülerle mest etti…
FOTO GALERİ
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DÜNYA
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Trump’a karşın devam ediyor
Amerikan futbolu NFL ligi oyuncuları ulusal marş sırasında diz çökerek protestolarına devam ettikleri görüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Cuma günü Twitter üzerinden ulusal marş sırasında oyuncuların ayakta kalmasının “çok ehemmiyetli” olduğuna s.
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Katalonya Refarandumu’nda ilk neticeler
İspanya’da Katalonya Özerk Yönetimi’nin reelleştirdiği bağımsızlık halkoylamasını sonrasında Katalonya hükümeti sosyal medya üzerinden ilk neticeleri duyurdu.
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İspanya’da yaralı rakamı 844’e yükseldi
İspanya’da halkoylaması gerginliği devam ederken, Katalonya Sağlık Bakanlığı polis müdahalesinde 844 şahsın yaralandığını bildirdi. Öte yandan Katalonya mahallî hükümeti, İspanya hükümetinin tüm gayretlerine karşın 2.2 milyon Katalan seçmen sandık başına gitti.
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Avusturya’da yürürlüğe giren ‘Burka Yasau’ protesto edildi
Avusturya’da bugün yürürlüğe giren cemiyete sarih yerlerde suratın tamamının tanınmayacak biçimde örtünmesini meneden “burka yasayı” protesto edildi.
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Suriye’de mayına basan Rus Albay yaşamını kaybetti
Söylemede Rus General Fedyanin’in Çiğe’daki mesken bölgesine destek sevkıyatı yaparken bindiği vasıtanın mayına çarptığı alana gelen patlamada ağır yaralandığı, daha sonra götürüldüğü Rusya Korunma Bakanlığı askeri sağlık kurumunda yaşamını kaybettiği kaydolundu.
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Paris’te sürücüler araba kullanma yasağını ihlal etti
Paris’te trafiğin en yoğun olduğu iki ehemmiyetli sokağı Rue Lafayette ile Bulvard Magente’te, sürücülerin yasağı ihlal ettiği görüldü.
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ABD’de silahlı atak: En az 50 ölü
Amerika Birleşik Devletlerinin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde, “Route 91 Harvest Country Music” müzik şenliğinde tertip edilen silahlı hücumda can verenlerin rakamı çoğalıyor.
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Suriye’de 7 senede 330 bin şahıs can verdi
Can Veren sivillerin 207’sinin çocuk olduğu belirtildi.
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Eşi gözleri önünde öldürüldü
Myanmar askerleri ve Budist çeteler tarafından öldürülenlerden biri de 16 yaşındaki Zinura’nın eşi.
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KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR
-
SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL
-
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ
-
İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE
-
KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
-
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
-
GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA
-
ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI
-
ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI
-
TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 173. YIL DÖNÜMÜ
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ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ’DAN ESNAF ZİYARETİ
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ÇUMRA’DA SPOR SALONU SAYISI 3’E ÇIKTI
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ÖZEL SEHA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ TATBİKATTA HEYECANLI ANLAR YAŞADI
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ÇUMRA’DA 14 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN DAVASINDA SANIKLARA CEZA YAĞDI
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AKDENİZ BİSİKLET TURU’NDA ZAFER TORKU’NUN
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NURİ TÖMTÖM İLKOKULUNDA MEYVE GÜNÜ ETKİNLİĞİ
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ÇUMRA’DA SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKILIYOR
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İlk yardım eğitimi neleri kapsar
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ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ, MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU
SAĞLIK
YAŞAM
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KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR
-
SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL
-
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ
-
İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE
-
KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
-
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
-
GAZETECİ, YAZAR ABDURRAHMAN DİLİPAK ÇUMRA’DA
-
ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI
-
ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI
-
TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 173. YIL DÖNÜMÜ
-
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANI OĞUZ’DAN ESNAF ZİYARETİ
-
ÇUMRA’DA SPOR SALONU SAYISI 3’E ÇIKTI
-
ÖZEL SEHA ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ TATBİKATTA HEYECANLI ANLAR YAŞADI
-
BİLİR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERLE TARIM FUARINI GEZDİ
-
ÇUMRA’DA 14 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYETİN DAVASINDA SANIKLARA CEZA YAĞDI
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Başkan Özgüven: “Halkımızın sağlığı bizim hassasiyetimizdir”İnsan sağlığında hijyenin önemine dikkat çeken Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ramazan-ı Şerif ayını algılama etmemize sayılı günler kala yaptığımız denetimlerle halkımızın dinç besinler tüketimini sağlamaya çalışıyoruz.
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01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
05
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
BİYOGRAFİ
Mustafa Kemal Atatürk ( 23.04.1881)- (10.11.1938)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1.CUMHURBAŞKANI GÖREV SÜRESi: 29 EKİM 1923-10 KASIM 1938 1881 yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimini ve askeri öğrenci olarak orta öğreniminin bir kısmını Selanik’te yaptı. Manastır Askeri Lisesi’ni bitirdi. 1902 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1905 yılında Harp Akademisi’nden mezun oldu. Orduda çeşitli vazifeler aldı. 1913 yılında Sofya’da Ataşe Militer olarak bulundu. Birinci Dünya Harbi […]