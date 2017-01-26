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Dönerin “paşa”sı büyümesini sürdürdü

ANKARA (AA) – MUSTAFA ÇALKAYA – “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi” yarışmasında...

Kırıkkale Ticaret Borsası yönetiminden kan bağışı Genel

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu...

Ihlara Vadisi dört mevsim turistlerin gözdesi Kültür & Sanat

AKSARAY (AA) – MURAT ÖNER TAŞ – Kapadokya’nın...

Karaman’da gasp iddiası Genel

KARAMAN (AA) – Karaman’da bir alışveriş merkezine gelen...

İşsiz genç solucan gübresi üretim tesisi kurdu Ekonomi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde turşuluk salatalık...

Bahşılı Kaymakamı Şahin kan bağışında bulundu Genel

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, kan...

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