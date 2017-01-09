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7-8 Ocak’ta Elektrik Kesintisi Gerçekleşecek
7 Ocak Cumartesi ve 8 Ocak Pazar Günlerinde Meram...
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Uşak İmam-Hatip Lisesinden Çatalhöyüke Ziyaret
Uşak İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Çumra...
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Çumra’da Münazara Yarışmaları Başladı
Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında...
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Merkez Atatürk İlkokulu Öğrencileri Ve İdarecileri Çumra İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Askerimize moral ve taziyede bulunmak için 19.12.2016 günü Merkez...
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Traktör Pazarında Türkiye İlk 5’Te
Türkiye’nin en büyük Deutz-Fahr unvanına sahip ve Türkiye’de sadece...
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Çumra Belediyesi Yatırımlara Devam Ediyor
İçeriçumra Mahallesine 2 Milyon 500 Bin TL Yatırım Çumra...
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Çocuğu için tahtadan fizik tedavi aletleri yaptı
- Niğde'de bir baba, kendi imkanlarıyla tahtadan yaptığı...
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Eskişehir'de Şehir Hastanesi ve Yunusemre Devlet Hastanesinin yapımı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel...
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Eski̇şehi̇r Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Barçın:
- "Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Eskişehir'de sağlıkta üstümüze...
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“Geleceğin donörleri fikir kampı” Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR (AA) – Avrupa Birliği Bakanlığı ile Merkezi...
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- MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz:
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun:
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:
- BBP Genel Başkanı Destici:
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