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Çubuk'ta kar keyfi

- Karagöl ve Çubuk 2 Barajı kar yağışının ardından büründüğü beyaz örtüyle ziyaretçilerine...

Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü Genel

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen...

“Yolumuz şampiyonluk” Spor

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un...

Mahkumların el emeği ürünleri beğeniye sunuldu Genel

- Türkiye'deki 40 cezaevinde kalan hükümlü ile tutukluların...

Porsuk Çayı'nda iki öğrencinin boğulması Genel

- Eskişehir'de donan Porsuk Çayı'nda bisiklete binerken buz...

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Hız: Genel

- "İlçeye yatırımların gelmesi yönünde ciddi çalışmalarda bulunduk"

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