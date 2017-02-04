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Seydişehir'de karla mücadele

KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesinin karla mücadele için 4 milyon lira harcadığı bildirildi....

“İşitme Dili Tercümanlık Eğitimi Projesi” Sağlık

- Proje kapsamında, eğitimlerini tamamlayan 22 sağlık çalışanına...

Memur-Sen'in istişare toplantısı Genel

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,...

Eskişehir'de yaban hayvanlarına yem bırakıldı Genel

ESKİŞEHİR (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanlığı...

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e ziyaret Genel

ESKİŞEHİR (AA) – Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün...

Yurtta kış Genel

SİVAS (AA) – Sivas’ta kar yağışı ve olumsuz...

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