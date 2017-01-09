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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube binasından...

Vali Pekmez'in eşinden şehit ailelerine ziyaret Genel

AKSARAY (AA)- Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim...

Valiler Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi'ni inceledi Genel

KIRŞEHİR (AA) – Ahiler Kakınma Ajansı (AHİKA) Yönetim...

Koyulhisar'da ihtiyaç sahibi ailelere odun yardımı Genel

SİVAS (AA) – Koyulhisar Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi...

Kapadokya'daki kar manzarası havadan görüntülendi Genel

NEVŞEHİR (AA) – Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya...

Aksaray'da kuşlar için doğaya yem bırakıldı Genel

AKSARAY (AA) – Aksaray’da zorlu kış şartlarından dolayı...

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