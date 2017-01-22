Çumra Haber TÜMÜNÜ GÖSTER
Sağlık TÜMÜNÜ GÖSTER

Resmi İlanlar

Genel
Kırşehir Belediyesi çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye su ve kanal ekibinde...

“Çalgı Çengi İkimiz” filmine Eskişehir'de özel gösterim Kültür & Sanat

- Filmin özel gösterimine oyunculardan Ahmet Kural ve...

Başkentte “anahtarlık tabanca” ele geçirildi Genel

ANKARA (AA) – CANKUT TAŞDAN – Başkentte şüphe...

Engelli taraftara verilen “çirkin ve kötü tezahürat” cezası Genel

SİVAS (AA) – TFF 1. Lig’in 16. haftasında...

Nevşehir'de yetim çocuklara destek çağrısı Genel

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından,...

Anadolu sohbet geleneği temsilcileri Çankırı'da buluşacak Kültür & Sanat

ÇANKIRI (AA) – UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel...

Magazin

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet