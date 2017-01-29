-
Çumra’da Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor
Konya’nın Çumra İlçe Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan...
-
Çumra Devlet Hastanesinde Bir İlk
Çumra Devlet Hastanesi’nde ilk defa kapalı apandisit ve kapalı...
-
7-8 Ocak’ta Elektrik Kesintisi Gerçekleşecek
7 Ocak Cumartesi ve 8 Ocak Pazar Günlerinde Meram...
-
Uşak İmam-Hatip Lisesinden Çatalhöyüke Ziyaret
Uşak İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Çumra...
-
Çumra’da Münazara Yarışmaları Başladı
Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında...
-
Merkez Atatürk İlkokulu Öğrencileri Ve İdarecileri Çumra İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Askerimize moral ve taziyede bulunmak için 19.12.2016 günü Merkez...
-
Hastalar “ergoterapi” ile daha mutlu
KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Konya’da günlük...
-
KHB “2017 Yılı Hedefleri ve Projeleri” toplantısı
KONYA (AA) – Konya Kamu Hastaneleri Birliği (KHB)...
-
FETÖ'den devralınan hastanede ilk bebek doğdu
- Konya'da FETÖ'den Sağlık Bakanlığına devredildikten bir süre...
-
Çocuğu için tahtadan fizik tedavi aletleri yaptı
- Niğde'de bir baba, kendi imkanlarıyla tahtadan yaptığı...
- FETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuş
- “Anavatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir”
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan:
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
- BBP Genel Başkanı Destici:
- Bakanlar Özlü ve Özhaseki Kayseri'de
- Başbakan Yıldırım Çankırı'da
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş:
- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Sivas'ta
- Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Başlıyor
- 228 Bin 160 Öğrenci Eğitim-Öğretim Desteği Almaya Hak Kazandı
- Öğretmen Atamaları Başvurularında Kolaylık
- Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı
- Dershanelerin Dönüşümünde Son Rakamlar Belli Oldu
- Meb Öğretmen Atama Tarihini Açıkladı
- Üniversite Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
- Neü’ye Hukuk Fakültesi Açılıyor
- Özel Okullar İçin Teşvik Başvuruları 2 Eylül’de Sona Eriyor
- Trayvon Martin’i öldüren silah açık artırmada satıldı
- Hillary ve Trump finişe çok yaklaştı
- Türk öğrencilere büyük ödül
- Dünyanın en büyük posteri Cenevre’de!
- Yemen’de intihar saldırısı
- Irak’ta LPG fabrikasına saldırı: 18 ölü, 32 yaralı
- ABD Dolarına Siyahi Bir Kadının Portresi Geliyor
- Baba, 8 Aylık Bebeğine Tecavüz Eden Gencin Ellerini Kesti
- Rus S-300 Füzelerinin İlk Partisi İran’a Ulaştı
- Çiftçiye Çks Uyarısı
- Sanayici Süt Alımını Artırıyor, Fiyatı Değiştirmiyor
- Gelir Testinde Son 3 Gün
- “Çiftçi Borç Yapılandırması İstiyor”
- “Tarlanın Da, Ülkenin De Müreffeh Geleceği Huzurda”
- Konya Büyükşehir’den Çiftçiye Tarımsal Destek
- Sü, Sudan İle Tarımsal Ve Bilimsel İşbirliği İçin İlk Adımı Attı
- Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürlüğü’ne Personel Alımı
- Çiftçi İçin Siyasette De Hasat Zamanı Geldi
- Kızıl mercanlar eski canlılığına kavuşturuluyor
- Mekke’deki halıların yıkama makinesi İzmir’den
- 16 yıl sonra gelen mutluluğun adı “Zeynep”
- Şanlıurfalı nar üreticileri buruk sevinç yaşıyor
- Ankaralı Namık vefat etti! Ankaralı Namık kimdir?
- Sinoplu köylülerin “ayı” tedirginliği
- Kiliseyi tehdit ettiler: Müslüman olacağız!
- Gülben Ergen okul açtı, veliler tepki gösterdi
- Sezen Aksu savcıya ifade verdi
- AÜ'de “Anne Çocuk Seramik Programı”
- İnsani Gelişme Zirvesi
- Eskişehir'de “Oaxaca: Ölümsüz Tanrılar Toprağı” sergisi
- Ihlara Vadisi dört mevsim turistlerin gözdesi
- “Gönül Köprüsü Projesi”
- Teleferik hattında bakım çalışması
- TCDD'nin Sıhhiye'deki “Başkentray” çalışması
- Okul duvarlarına “ressam” dokunuşu
- Başkent'te zabıta operasyonu
Stat: Yenişehir Hakemler: Yasin Kol, Şener İnan, Burak Cansız Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Salih...
- Geleneksel hale gelen Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Kış...
İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım,...
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir kişinin evinde uğradığı...
KONYA (AA) – Konya’da kocası tarafından darbedildikten sonra...
- Müzisyen Umut Mürare, Halep'teki zulme dikkati çekmek...
- Konya Ziyaretçilerine 5 Yıldızlı Hizmet
- Konya Savunma Ve Havacılık Sanayisinin Başarı Grafiği Yükseldi
- Özel Ederun Fen Ve Anadolu Lisesi’nde Halep’e Yardım Kermesi
- Reina Saldırganının Konya Otogarında Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Konya Ovası Son 14 Yılın En Yağışlı Aralık Ayını Gördü
- (Düzeltme) Op. Dr. İlhami Beyaztaş: Hemoroidal hastalıkların yüzde 90-95i tıbbi tedaviyle düzelebiliyor
- Op. Dr. İlhami Beyaztaş: Hemoroidal hastalıkların yüzde 90-95i tıbbi tedaviyle düzelebiliyor
- Konyada komşu kavgası: 1i polis 7 yaralı
- KOMEK kursiyerleri kan bağışında bulundu
- Sevgililer Günün İçin Alınabilecek Ev Hediyeleri
- Mutta eğitime kar engeli
- Eksi 20 decede 90 bin şehit için saygı nöbeti
- Konyada yarın (27 ARALIK) okullar tatil mi? Memurlara tatil mi?
- Başbakan Yıldırımdan Mehmet Akif Ersoy mesajı
- Özelden Anayasa Değişikliği Teklifi eleştirisi
- Hasan için Almanyada bir umut doğdu
- Suriye sınırının bir kısmı özel güvenlik bölgesi ilan edildi
- Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlunun Twitter hesabı hacklendi
- 2023 Lider Ülke Türkiye Platformu toplandı
- Yaşam tadında aylık buluşmalara organizatör Ahmet San konuk oldu
- Beşlerden Halepe yardım TIRı