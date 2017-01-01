Çumra Haber TÜMÜNÜ GÖSTER
Sağlık TÜMÜNÜ GÖSTER

Resmi İlanlar

Genel
Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü

KONYA (AA) – Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi, Mekke’nin fethinin 1386. yılı...

Konya'da yılın ilk trafik cezası kesildi Genel

KONYA (AA) – Konya’da yılın ilk trafik cezası,...

Kapadokya'da yeni yıl kutlamaları Genel

- Yerli ve yabancı turistler, yeni yılı kayadan...

BBP Genel Başkanı Destici: Siyaset

ESKİŞEHİR (AA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel...

Bakanlar Özlü ve Özhaseki Kayseri'de Siyaset

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü ve...

Yozgat'ta ambulans iş makinesine çarptı: 2 yaralı Genel

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta bir ambulansın kar temizleme...

Magazin

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet