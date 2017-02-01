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Kültür & Sanat
“Sembollerle Mistik Yolculuk” sergisi

- Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen sergi, 11 Şubat'a kadar sanatseverlerin ziyaretine...

“Evet” kampanyasına destek için Türkiye turunda Genel

ÇANKIRI (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek...

Niğde Valisi Peynircioğlu'nun belde ziyaretleri Genel

NİĞDE (AA) – Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Konaklı,...

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu Genel

- Gözaltındaki 8 eski emniyet mensubu tutuklandı

Engelli Ahmet'in sosyal medyadan kömür talebi karşılık buldu Genel

SİVAS (AA) – Sivas’ta sosyal medya aracılığıyla Belediye...

Engellilerin karda kızak mutluluğu Genel

- Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından Yıldıztepe...

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