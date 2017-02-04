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Şehir-Kırsal Ayrımı Ortadan Kalktı
İçme, kullanma ve sulama suyunun planlanması ve yönetimini amaçlayan...
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Çumra Ziraat Odası İlçemiz Basınını Ziyaret Etti
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet...
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Çumra’da Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor
Konya’nın Çumra İlçe Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan...
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Çumra Devlet Hastanesinde Bir İlk
Çumra Devlet Hastanesi’nde ilk defa kapalı apandisit ve kapalı...
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7-8 Ocak’ta Elektrik Kesintisi Gerçekleşecek
7 Ocak Cumartesi ve 8 Ocak Pazar Günlerinde Meram...
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Uşak İmam-Hatip Lisesinden Çatalhöyüke Ziyaret
Uşak İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Çumra...
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“İşitme Dili Tercümanlık Eğitimi Projesi”
- Proje kapsamında, eğitimlerini tamamlayan 22 sağlık çalışanına...
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“Umut Bebek Projesi” Sivas'taki ailelere umut olacak
SİVAS (AA) – Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi...
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Karaman'da “Beta testi uygulaması”
KARAMAN (AA) – Sağlık Bakanlığı tarafından antibiyotiklerin gereksiz...
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Çocuklardaki konuşma bozukluğunun ilacı aile desteği
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sağlık Bilimleri...
- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
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KONYA (AA) – Seydişehir Belediyesinin karla mücadele için 4 milyon lira harcadığı bildirildi....
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SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,...
ESKİŞEHİR (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanlığı...
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