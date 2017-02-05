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Spor
Futsal: İşitme Engelli Kadınlar Türkiye Şampiyonası

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Futsal Türkiye...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: Siyaset

AKSARAY (AA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı...

AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları toplantısı Genel

ANKARA (AA) – AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik...

Kulu Halk Pazarı tuvalet işletmecisi ölü bulundu Genel

KONYA (AA) – Kulu ilçesinde 76 yaşındaki kişi,...

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı Genel

- "Küfür etme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen...

AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı, Beypazarı'nda Genel

ANKARA (AA) – AK Parti Ankara İl Başkanı...

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