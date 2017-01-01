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Uşak İmam-Hatip Lisesinden Çatalhöyüke Ziyaret
Uşak İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Çumra...
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Çumra’da Münazara Yarışmaları Başladı
Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında...
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Merkez Atatürk İlkokulu Öğrencileri Ve İdarecileri Çumra İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Askerimize moral ve taziyede bulunmak için 19.12.2016 günü Merkez...
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Traktör Pazarında Türkiye İlk 5’Te
Türkiye’nin en büyük Deutz-Fahr unvanına sahip ve Türkiye’de sadece...
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Çumra Belediyesi Yatırımlara Devam Ediyor
İçeriçumra Mahallesine 2 Milyon 500 Bin TL Yatırım Çumra...
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Çumra Ziraat Odası Başkanı Süleyman Akbaş
Çiftçiler Geçmiş Dönem Aidat Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödemeleri...
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Eski̇şehi̇r Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Barçın:
- "Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Eskişehir'de sağlıkta üstümüze...
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“Geleceğin donörleri fikir kampı” Eskişehir'de başladı
ESKİŞEHİR (AA) – Avrupa Birliği Bakanlığı ile Merkezi...
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Eskişehir'de “Neden tütün mücadelesi?” söyleşisi
ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Eskişehir...
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“Minik prenses” büyümek istiyor
KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Konya’da, doğumdan...
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