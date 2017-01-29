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Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Yenişehir Hakemler: Yasin Kol, Şener İnan, Burak Cansız Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Salih...

Sıfırın altında 7 derecede yüzme şenliği Genel

- Geleneksel hale gelen Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Kış...

Aziz Yıldırım, Kayseri'de çocuklarla buluştu Spor

İSTANBUL (AA) – Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım,...

Eskişehir'deki silahlı saldırı Genel

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir kişinin evinde uğradığı...

Kocası tarafından bıçakla yaralandığı iddiası Genel

KONYA (AA) – Konya’da kocası tarafından darbedildikten sonra...

Halepliler için 3 dilde beste yaptı Kültür & Sanat

- Müzisyen Umut Mürare, Halep'teki zulme dikkati çekmek...

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