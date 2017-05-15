1.5 tonluk kurbanlık ‘Kıllı’ Çoban Fuarı’nda

Kayseri’de besicilik yapan Fevzi Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a armağan etmek istediği 1.5 tonluk boğası ‘Kıllı’yı Ankara’ya getiriyor. Sosyal medyada da fenomen olan Simental cinsi boğasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden parti başkanı seçilmesi şerefine kendisine hediye etmek istediğini söyleyen Kaya, Erdoğan’ın bu hediyeyi kabul etmesini dilediğini belirtti. Kaya, fuarın son gününe eşit gelen AK Parti Kurultayı sonrasında boğasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devretmek istediğini dile getirdi.

“En büyük hayalim”

Ankara’da düzenlenen Anadolu Çoban Fuarı’nın canlı hayvan sergi alanında sergilenecek olan boğayı Kayseri’ye geri götürmek istemediğini söyleyen Kaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hayranım. ‘Kıllı’ya gözüm gibi baktım ve acilen kendisine armağan etmek istiyorum. En büyük hayalim bu. Umarım Çoban Fuarı ‘Kıllı’ya kısmet getirir ve Cumhurbaşkanımız sesimi duyar” diye konuştu.

Bunu bir vatandaşlık görevi olarak yaptığını dile getiren Kaya, “Bunu bir vefa borcu, bir yurttaşlık görevi olarak görüyorum ve bu görevimi yapmak istiyorum. Pazar Günü gerçekleşecek olan kurultay ardından Cumhurbaşkanımızın yeniden genel başkan seçilmesi şerefine ‘Kıllı’yı kendisine armağan etmek istiyorum. Umarım başkanımız bu hediyemi kabul eder” dedi.