1. Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu
MUĞLA (AA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1. Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu yapıldı.
Çağdaş Holding isim sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe, 7 ülkeden bin 200 sporcu katıldı. Festival havasında geçen organizasyonda sporcular, sabah erken saatlerde meydanda gerçekleştirdikleri ısınma hareketlerinin ardından Halikarnassos 5K, Karia 10K, Myndos 21K kategorilerinde mücadele etti.
Katılımcıların Bodrum'un tarihi atmosferinde yarıştığı 21 kilometrelik yarı maratonda birinciliğe erkeklerde Fetene Alemu, kadınlarda Sebahat Akpınar ulaşırken, Karia 10K kategorisinde erkeklerde Resul Çelik, kadınlarda İpek Öztosun birinci oldu. Halikarnassos 5K kategorisinde ise erkeklerde Keyfalew deja Burise, kadınlarda Sıla Ata, parkuru en hızlı tamamlayan isimler oldu.
Yarışlarda dereceye girenlere madalyaları, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle verildi.
Organizasyona yoğun ilginin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirten Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, "Böyle prestijli organizasyonlarla Türkiye ekonomisinin ve Türk turizminin en önemli değerlerinden biri olan Bodrum'un tanıtımına destek sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Bodrum'un dünya markası yolculuğunda bu tür etkinliklerin çok büyük rolü olduğuna dikkati çeken Çağlar, bu sene ilki düzenlenen organizasyonun gelecek yıllarda çok daha büyük kitlelere ulaşacağına inandıklarını aktardı.
– "Bodrum artık bir dünya markası"
Bodrum'un tanıtımına destek sağlamaktan büyük gurur duyduklarını belirten Çağlar, şunları kaydetti:
"Bodrum artık sadece tatil dönemlerinde yıldızı parlayan bir bölge değil. Bodrum gerek iş olanakları gerekse sosyal imkanlarıyla artık 12 ay yaşanabilen, son dönemde hızlanan özel sektör projeleriyle ekonomisi milyarlarca dolarla ölçülen bir dünya markası. Bodrum'un dünya markası yolculuğunda da bu tür etkinliklerin çok büyük rolü var. Sporun toplumdaki birleştirici gücüne inanan bir şirket olarak, gelecek dönemde de bu ve benzeri etkinliklerle Bodrum'un kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."
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