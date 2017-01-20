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1. Çiftliközü Kaynaşma ve Dayanışma toplantısı

20 Ocak 2017 Cuma, 11:15

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KONYA (AA) – Derbent ilçesi Çiftliközü Mahallesi sakinleri, 1. Çiftliközü Kaynaşma ve Dayanışma toplantısında bir araya geldi.

Konya’daki Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçedeki bazı kurumların yöneticileri, mahalle sakinleri ile il merkezinde ikamet eden Çiftliközülüler katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, yerleşim merkezine gelecekte yapılabileceklerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Çiftliközü Mahallesinin geçmişine ait sinevizyon gösterisinin izlendiği toplantıda, katılımcılara çiğ köfte ikram edildi.

Toplantıda, sömestri tatilinde yerleşim merkezinde Hicret Camii imam hatibi İbrahim Ceylan tarafından düzenlenecek ve Allah’ın 99 ismini ezberleyerek 5 vakit namazını camide kılan öğrencilere yönelik tablet ödüllü yarışma projesinin de hayata geçirilmesine karar verildi.

Çiftliközü Mahallesi Konya toplantı

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