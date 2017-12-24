“1 Hadis 1 Kısa Film” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda 91 eser arasından jüri değerlendirmeleri sonucunda finale kalmayı başaran ilk 3 eser çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Gecede ayrıca 7 esere de mansiyon ödülü verildi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya katılan 100’den fazla kısa filmin detaylı bir çalışmayla incelendiğini söyledi. Altay, “Selçuklu Kongre Merkezi faaliyete geçtikten sonra birçok etkinliğe başladık. İnşallah bugün de hayırlı bir iş yapacağız. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ’1 Hadis 1 Kısa Film‘ yarışmasının finalindeyiz. Jürimiz ile birlikte gelen filmleri izleyerek bir sıralama yaptık aslında. Burada iki şeyi önemsiyoruz. Birincisi 3. yıldayız. Sürdürülebilir bir iş yapmaya çalışıyoruz ve ikincisi konumuz çok önemli. Efendimizin hadislerini daha çok toplumla buluşturacak bir yöntem izliyoruz. Özellikle günlerde hadisler konusundaki polemikler, hatta daha net ifade ile hadis inkarcılarının olduğu bir dönemde böyle önemli bir konuyu işlemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Efendimiz tüm insanlığa örnek bir kişilik olarak dünyaya geldi ve onun hayatındaki sözleri de bizim ışık kaynağımız. Bunu toplumun tüm kesimlerine aktarmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çabayı sarf ederken bir taraftan da özellikle sinema sektörüne yeni yönetmenler kazandırmaya gayret ediyoruz. Yeni nesil sanatçılarımızın yetişmesine de vesile olmayı umuyoruz. Çünkü gençlerimiz çektikleri filmleri böyle kıymetli bir jüriye izletme fırsatları bulamazlar. Bugün kendileri bu işi ne kadar önemsediklerini göstererek gün boyunca filmler için emek sarf ettiler. Jürimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Okumuşlar: “Her dönemin ayrı bir dili var”

Peygamber Efendimizin sünneti ve yaşantısının insanlık için örnek olduğuna vurgu yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar da, “Her bir dönemin, çağın, her bir anın ve mekanın bir dili var. Görerek, duyarak ve okuyarak birçok şey öğreniyoruz. Sinema da o dillerden biri. Sinemadaki o rollerden özdeşim kurarak ve örnek ya da ibret alacaklarımızı daha kalıcı ve net öğrenebiliriz. Hikmetin peşinde koşmak için biz ‘1 Hadis 1 Film Yarışması’ ile Peygamber Efendimizin yaşantı modelinin daha iyi öğrenilmesini sağlamaya çalıştık” dedi.

“1 Hadis 1 Kısa Film” yarışmasının belediyecilik anlamında örnek ve doğru bir çalışma olduğunu ifade eden Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de, “Bu güzel projenin gelecek yıllarda da devam etmesi temennisi ile emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapımcı-senarist Mehmet Bozdağ: “Bu projeyi önemsiyorum”

Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da hadislerin doğru anlaşılması ve hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek Müslümanların Peygamber Efendimizin hayatını örnek alması gerektiğinin belirtti. Bozdağ, “Maalesef İslam dünyası bunu başaramadı. İnşallah bir gün başaracak. Mutlu bir dünya için hayal kuramıyoruz. İslam şehri, Türk şehri hayali kuramıyoruz. Kendi geleneğimizden yola çıkarak, bugünün problemlerine nasıl çözüm bulabiliriz derdi, gayesi ve düşüncesini taşımıyoruz. O yüzden bu proje benim için büyük bir umut ışığı. Hadislerden yola çıkarak bir sinema filmi ortaya çıkarma hayali büyük bir hayal. Memlekette 100 tane kardeşimiz, Efendimizin mübarek kelamlarıyla ilgili bir hayal kurmuş ve bunu kısıtlı imkanları ölçüsünde sinema filminde anlatmış. Bu büyük bir başarıdır. O yüzden diyorum ki hayal kurun kardeşlerim büyük Türkiye için, mübarek Kudüs için ve yeniden Türk milletinin dirilişi için” dedi.

Oyuncu Necati Şaşmaz: “Yıllar sonra kendimizi anlatacak mecralar bulabildik”

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz da, Peygamber Efendimizin hadislerinin anlaşılması ve anlatılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de daha önce kültür emperyalizminin yaşandığını belirten Şaşmaz, “Yıllar sonra ilk defa kendimizi anlatabileceğimiz mecralar bulabildik, sinema, tiyatro, müzik ve diğer alanlarda. Surda birkaç delik açtık ve şu anda ne güzel devlettir ki biz Peygamber Efendimizin güzel hadislerinden birini film olarak yapabiliyoruz ki her bir tanesi binlerce film olmaya muktedirdir” diye konuştu. Kısa filmlerin uzun birer film haline dönüşmesini, bütün dünyanın Peygamber Efendimizin hadislerinin hikmetiyle aydınlanmasını temenni eden Şaşmaz, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Şaşmaz, yarışma için kısa film hazırlayanların sinema sektöründe yetişmesi için destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, jüri üyeleri tarafından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.Yarışmada ,“Nöbet” adlı eseriyle Mehmet Rüştüoğlu birinci, “Bir Şey Yap Güzel Olsun” adlı eseriyle Ömer Dişbudak ikinci ve “Maske” isimli eseriyle Dora Doğru üçüncü olurken, Mutlak Değer, Sadaka, Ey İnsan, Hırsız, Vahdet, Birliğe Çağrı ve Süheyla isimli eserler de Selçuklu Belediyesi mansiyon ödülü ile ödüllendirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi ve Tropikal Kelebek Bahçesine ziyaret

“1 Hadis 1 Film “Kısa Film Yarışması için Konya’ya gelen jüri üyeleri Yapımcı-Oyuncu Necati Şaşmaz, Oyuncu Cahit Kayaoğlu, Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcısı Mehmet Bozdağ ve Oyuncu Ayberk Pekcan program öncesi Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Tropikal Kelebek Bahçesi ve Selçuklu Kongre Merkezini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde konuk jüri üyelerine Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti. Her iki merkezin de Konya’nın kültür ve kongre hayatına önemli kazanımlar sağlayacak değerli eserler olduğunu ifade eden konuk sanatçılar, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışma jürisinde yer alan birbirinden değerli isimleri ödül gecesinde Konyalılarla buluştu. Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri yapımcı-oyuncu Necati Şaşmaz, Diriliş Ertuğrul’un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, oyuncu Ayberk Pekcan, oyuncu Cahit Kayaoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Can oldu.

Konyalıların yoğun ilgi gösterdiği programa Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti İl Teşkilatı Yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.