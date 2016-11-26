1 kahraman askerimiz şehit oldu, 12 terörist hedefi vuruldu

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 26 Kasım 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili veri verdi. TSK’dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatında, TSK unsurlarınca desteklenen Özgür Suriye Ordusu kadar Anifah meskun mahallinin kontrol altına alındığı belirtilerek, “Çatışmalar sırasında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Ulu Türk Milletine başsağlığı ve dayanıklılık; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza ivedi şifalar dileriz” ifadesi kullanıldı.

12 DEAŞ hedefi yıkım edildi

Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri tarafından belirlenen 12 DEAŞ hedefinin yapılan hava harekatı ile yıkım edildiği bildirildi. Suriye hudut hattında İHA’lar ile aralıksız buluş ve gözetleme faaliyetinin icra edilmeye devam edildiği vurgulanarak AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgürlük Suriye Ordusu personeli ve sivillere karşın lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirtildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri göre, DEAŞ başta elde etmek üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ‘Fırat Kalkanı Harekatı’ ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye karşın almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir. Terör örgütleri göre kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına yardım veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşamış sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda maksimum hassasiyet göstermektedir” denildi.