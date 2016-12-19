1 KW elektrik kaç TL? İşte cevabı

1 kW elektrik 1000 watt elektriği açıklama eder. Elektrik tüketen cihazlar, fabrika verilerine göre 1 saatte tüketilen elektriği göstermektedir. Mesela bir klima, fabrika verilerine tarafından 1200 Watt elektrik tüketiyorsa, bu 1 saat açık kalması durumunda tüketeceği elektriği göstermektedir. 1200 Watt elektriği kW/h birimine çevirecek olursak da 1.2 kW/h eder.

KDV, elektrik tüketim vergisi, dağılma bedeli, sistem tatbik bedeli, sayaç okuma bedeli, kaçak dilekçe bedeli, enerji fonu, TRT payı gibi değişik tutarlar hesaplamaya dahil edilmezse, 1 KW elektriğin bölüm fiyatı 0,314096 TL yani 31 kuruştur. Tüm masraf ve vergiler dahil 1 kW elektriğin bölüm fiyatı hemen hemen 0,44 TL, yani 44 kuruştur. Hemen Şimdi 2016 yılı için fiyatlar resmileşmemiştir. Beklenen zam %6 civarındadır. Türkiye’deki tek elektrik üreticisi TEDAŞ’tır. Öteki firmalar, TEDAŞ’tan elektrik alıp satarlar. Bölüştürme yapan (satan) firmalar, tarifelerden satmaktadır. böylece fiyat hesaplamada +/- %2 değin bir fark oluşabilir.

2016 yılı Ocak ayı itibariyle 1 kW/h elektrik (1000 watt) değişik vergiler dahil ortalama 0,43 TL yani 43 kuruş civarındadır. Bunu hesaplamak için faturamızdaki kullandığımız kW değeri, ödenecek toplam tutara bölmektir. Faturanızdaki ödenmesi gereken toplam tutarı tespit edin. Faturanızdan kW/h tüketiminizi saptama edin Ödenmesi gereken tutarı, tüketilen toplam kW rakamına bölün Buna kadar aşağıdaki faturayı baz alarak yapacak olursak; 84,60 TL (ödenmesi gereken toplam fatura tutarı) 235,47 TL (tüketilen kW) 84,60 / 235,47 = 0,36 TL 1 kW/h tutarı ortaya çıkmaktadır. Emrindeki bu rakamlar faturanın yüksek ya da düşük olmasına kadar bir arz değiştirme gösterecektir; fakat ortalama bu rakamlara tekabül edecektir.