KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Kırşehir İl Başkanlığı önünde toplanan grup, basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan İl Başkanı Şakir Şenol, dünyada ve Türkiye’de milyonlarca çalışanın 1 Mayıs’a yaşam şartlarının giderek zorlaştığı, işsizliğin, güvencesizliğin normalleştirilmeye çalışıldığı koşullarda girdiğini söyledi.

Sermayenin hanesine daha fazla sömürü ve kar eklenmesinin yoksulluğu ve açlığı daha da artırdığını ifade eden Şenol, şöyle devam etti:

“Türkiye’de iş güvenliği ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, istihdam bürolarıyla modern kölelik koşullarının dayatıldığı, kadına yönelik şiddetin normalleştirilmeye çalışıldığı, belediye başkanları, siyasetçiler ve emekçilerin tutuklandığı koşullarda 1 Mayıs’a giriyoruz. Ülkemizde sadece son 3 yılda gerçekleştirilen grevler nedeniyle on binlerce kamu emekçisi hakkında soruşturma açıldı, cezalar verildi, ihraçlar ve açığa almalar yaşandı.”

CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin ve bazı partililer de alana gelerek açıklamaya destek verdi.

Slogan atan grup olaysız bir biçimde dağıldı.