1 Mayıs’ta İstanbul’da 30 bin 101 personel görev alacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamaları zarfında ve alınacak emniyet tedbirlerine ilişkin saat 05.00’dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yolları ve alınacak önlemleri açıkladı. Açıklamada, “Kutlamaların yapılacağı Bakırköy ilçesinde İncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı, Ekrem Kurt Bulvarı, Fikret Yüzaltı Caddesi, Bahçesaray Cadde, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Us Hastanesi Caddesi trafiğe kapanacak. Alternatif güzergahlar olarak; D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy Caddesi, Karabal Caddesi, Dr. Tevfik Sağlam Caddesi kullanılacaktır” denildi.

Beyoğlu ve Şişli’de kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıra Selviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada bu güzergahlarda, “Unkapanı Köprüsü’nden ve Perşembe Pazarı’ndan gelen akıntı Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa’dan gelen eğilim tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere’den gelen cereyan Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine ya da stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen cereyan, Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine, Şişhane’den gelen eğilim, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli’den gelen akıntı, Yedikuyular Caddesi ve Taksim Tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapalı olacağı için gelen akıntı dere yokuşu ve taktaki yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesi’yle kesişim noktasından kapatılarak akım, Karaköy istikametine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak; Abide-i Bağımsızlık Caddesi kullanılacaktır” denildi.

“Deniz motorları ve Taksim çevresindeki metrolar çalışmayacak”

Bu yolların yanı sıra toplu taşımlarda ise Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskeleleri, Avrupa yakasından Anadolu yakasına, Anadolu yakasından Avrupa yakasına deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel seferleri, Taksim- Kabataş arası çalışan füniküler seferleri, İstiklal Caddesinde çalışan Nostalji Tramvayı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinde yer alan Taksim, Şişhane, Osmanbey metro istasyonları saat 05.00’dan itibaren etkinlik bitimine dek seferlere kapalı olacağı aktarıldı.

Helikopter uçuşlarına izin verilmeyecek

Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı, Şişli ilçesi Mecidiyeköy, Fatih ilçesi Saraçhane, Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Bakırköy ilçesi Insanlar pazarı, Bakırköy Meydan ve civarında helikopter uçuşlarına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

30 bin 101 personel devir alacak

Açıklamada etkinliklerin tehlikesiz bir şekilde tamamlanabilmesi için faaliyet öncesi, sırası ve sonrası zorunlu emniyet tedbirlerinin aldırılacağı ve bu tedbirlerde 30 bin 101 personelin görevlendirileceği kaydedildi.

Vefalı Kahraman