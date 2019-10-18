1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi
KARAMAN (AA) – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ve akıllı şebeke uygulamasıyla enerjideki dönüşüm ile teknolojik gelişmelerin ele alınacağı "1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi" başladı.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bilginin üretilmesi ve kamuya mal edilmesi anlamında üniversitelere büyük bir görev düştüğünü vurguladı.
İnsanoğlunun bilgi arayışının varoluşundan bugüne dek her dönemde sürdüğünü ifade eden Akgül, şöyle konuştu:
"Bilginin üretimi kadar o bilginin paylaşılması, başkalarına aktarılması ve insanlığın hizmetine sunulması büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebeple bilgiyi elde etmek için gösterdiğimiz çabayı o bilginin paylaşılması noktasında da göstermeliyiz. KMÜ olarak bilimi toplumla paylaşmak, bilimsel bilginin çoğaltılmasına katkı sağlamak, üretilen bilginin başta sanayi olmak üzere çeşitli mecralarda uygulanmasına ön ayak olmak amacıyla pek çok bilimsel toplantı ve çalıştay düzenlemekte, Ar-Ge faaliyetleri yürütmekteyiz."
– "Enerji ihtiyacını doğru yönetmeliyiz"
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Sefa da elektrik güç endüstrisinin akıllı şebeke uygulamalarının etkisiyle geçmişte benzeri görülmemiş dönüşümler ve zorluklarla yüz yüze olduğunu söyledi.
Sefa, "Bu yeni kavram, enerji kaynakları ve yüklerin verimli, ekonomik, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde daha iyi koordine edildiği esnek bir elektrik şebekesinin oluşturulması fikrinden doğmuştur. Geçmişte yapılan yanlış planlamalardan dolayı ülkemiz zaman zaman enerji alanında aksaklıklar yaşamıştır. Şimdi geleceğe dönük sürdürülebilir planlamalarla ülkemizin enerji ihtiyacını doğru yönetmemiz gerekiyor" dedi.
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kurt ise "Düşük Güç Enerji Kaynakları: Enerji Hasatçıları" konulu bir sunum yaptı.
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