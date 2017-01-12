ANKARA (AA) – Ankara’nın Kahramankazan İlçesinde 1. Yerel, Ulusal, Uluslararası Projeler Çalıştayı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen ve 1 gün süren çalıştaya katılımcıların yanı sıra Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı Dr. Coşkun Şerefoğlu katıldı.

Proje çalıştayının öğleden önceki bölümünde protokol konuşmaları ve katılımcıların uygulanmış örnek proje sunumları yer aldı.

Öğleden sonraki ikinci bölümde ise katılımcılar Halk Eğitim Merkezi sınıflarında gruplar halinde bir araya gelerek oluşturdukları fikir atölyelerinde ilçedeki çocuk hakları, madde ve teknolojik bağımlılık, trafik, engelli vatandaşlar, genç ve kadın istihdamı ile çevre konularında görüş alışverişinde bulunarak bu konuda yaşanan sorunların tespiti ve çözüm yollarını tartıştı.

Çalıştayın oldukça verimli geçtiğini dile getiren çalıştay koordinatörü Seçil Sarıkaya, yerelde ortak geleceğe, ortak akılla gidebilme hep birlikte yaşayan projeler oluşturmak amacıyla bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Sarıkaya, saha çalışmalarının mevcut mevzuat üzerinde olumlu değişiklikler oluşturmasını umduklarını ve ele alınan konuların birer rapor haline getirilerek ilgili kurumlara sunulacağını kaydetti.

Çalıştayda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye’nin 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sonrası herkesin her zamankinden daha fazla çalışması gerektiğini ortaya çıkardığını söyledi.

Ertürk ayrıca, “Daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz, ortak akılda ve ortak paydada toplanmak suretiyle farklılıklarımızı zenginliklerimizle bir araya getirip ülkemizin bölgesel güç olma yolunda ev hanımından belediye başkanına kadar hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız.” dedi.