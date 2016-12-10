10 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı zamanla fazla bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yağışlı, öteki yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece arasında artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesinde ve Batı Karadeniz kıyılarında kaslı (30-50 km/s) olarak, Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden eseceği varsayım ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve eksik bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Eksik bulutlu ve açık 14

Adana: Az bulutlu ve açık 17

Antalya: Az bulutlu ve açık 19

Samsun: Parçalı zamanla fazla bulutlu 12

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak, iç kesimleri ve yüksekleri karla girift yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve fazla bulutlu, aralıklı kar yağışlı -8

Diyarbakır: Parçalı ve eksik bulutlu 11