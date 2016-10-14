10 bin 758 çocuk ata bindi

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde 2012-2016 tarihleri arasında 10 bin 758 çocuk ata binmenin keyfini yaşadı.

Tepebaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezinde “Adaptif Binicilik”, “Atla Tanışma Etkinliği” ve “Eskişehir’de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın Projesi” kapsamında çocuklar ata bindi.

2012-2016 tarihleri arasında “Atla Tanışma Etkinliği” kapsamında 3 bin 190 anasınıf öğrencisi, “Eskişehir’de Ata Binmeyen Çocuk Kalmasın Projesi” kapsamında 7 bin 96 ilköğretim okul öğrencisi, “Adaptif Binicilik Eğitimi” kapsamında 472 engelli çocuk olmak üzere toplam 10 bin 758 öğrenci Doğal Yaşam Merkezi’nde ata bindi.

Merkezde oluşturulan özel alanda, uzman eğitmenler tarafından yönlendirilerek ata binmeyi öğrenen çocukların bu ayrıcalığın keyfini çıkarttığı belirtildi.