10 bin yıllık siyez buğdayının ekim alanları yaygınlaştırılacak
KAYSERİ (AA) – Kayseri’de Kocasinan Belediyesince çiftçilere 10 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen siyez buğdayı tohumu ile organik tavuk gübresi dağıtıldı.
Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÇEV Çevre Teknolojileri ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ tesislerinde düzenlenen törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Burada konuşan Çolakbayrakdar, genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayının hem çiftçinin gelirini artıracağını hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Geçen yıl ekimi yapılan ve bu yıl hasadı gerçekleştirilen siyez buğdayının Kocasinan’da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını, uygulamanın Türkiye’ye model olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:
“Dağıttığımız siyez buğday tohumları, çiftçilerimiz tarafından Kocasinan’ın verimli ve bereketli topraklarında ekilecek. Geçtiğimiz yıl, KAYÇEV işbirliğiyle 10 bin dönümlük arazide ata tohumlarının ekimini yaptık, bu yıl ise hasadını gerçekleştirdik. Uygulama neticesinde elde ettiğimiz tohumları çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Çiftçiye 10 kiloluk 2 torba veriyoruz. Özellikle tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri’deki tarım ve hayvancılığın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır.”
Çiftçiler ve muhtarlar ise uygulama sayesinde hem tüketicilere sağlıklı bir ürün sunacaklarını hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını aktararak Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından çiftçilere toplam 2 ton siyez buğday tohumu ve KAYÇEV’in ürettiği organik tavuk gübresi dağıtıldı.
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