KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ağalar Konağı’nda gazetecileri ağırlayan Bahçeci, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etmeyi istediklerini söyledi.

Basının kendi sektöründe önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Bahçeci, şehrin gelişimi için uyumlu çalışmanın önemine işaret etti.

Kentin başarısında tüm mekanizmaların yanı sıra basınla da ortak hareket etmenin çok faydalı olduğuna vurgu yapan Bahçeci, “Şehirde olup bitenlerin, kültürel ve sanatsal gelişmelerin kamuoyuna iletilmesinde basının önemi büyüktür. Çok iyi bir uyum içindeyiz. Belediye olarak tüm kurumlarla olduğu gibi basınla da düzeyli ve doğru bir şekilde işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz. Şehrin imarında basının katkılarını görüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin ve Kırşehir’in zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Bahçeci şunları söyledi:

“Türkiye zor günlerden geçiyor. Kırşehir’de zor günlerden geçiyor. Alt yapı çalışmalarımız geçen yıl haziran ayında başladı. Bu ayın sonunda bitiyor. Bir çoğu bitti. Hemen hızlı bir şekilde asfalt çalışması yapabilirdik. Ancak, kış mevsimindeyiz. Bir kış geçsin istedik.

Çünkü, yapılan asfaltın sağlıklı olabilmesi, kazılar yapıldığı için buraların oturması, yağış alması, zeminin yerleşmesi için 2-3 ay geçmesi gerekiyordu. Biraz çamur oluyor. Ama, biraz idare edeceğiz. İnanıyoruz ki, neticesinde Kırşehir çok güzel cadde ve sokaklara kavuşacak.”

Başkan Bahçeci, programın ardından Ağalar Konağı’nın önünde gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.