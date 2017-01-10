SİVAS (AA) – Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette AA Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek ve büro çalışanlarının günlerini kutlayan Akboğa, gazetecilerin zor şartlar altında kutsal bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. AA çalışanlarına görevlerinde başarı dileyen Akboğa, “Gece gündüz demeden çalışarak halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için mücadele eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.” dedi.

AA’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Felek ise ziyaretinden dolayı Akboğa’ya teşekkür etti.

Ziyarette ÇEDAŞ Özel Kalem Müdürü Kazım Şeker’de hazır bulundu.