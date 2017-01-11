KONYA (AA) – Beyşehir’de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle program düzenlendi.

İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, programda yaptığı konuşmada, zor şartlar içerisinde görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

Basın mensuplarının ilçenin sesinin duyurulmasında çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

“Basın bizim için çok önemli görev ve misyonu üstleniyor. Yaptığınız hizmetleri vatandaşa anlatamazsanız, aktaramazsanız, sizi vatandaş tanıyamaz veya yaptığınız hizmetlerden haberdar olamaz. Hizmetleri sizlerin aracılığıyla halkımıza aktarıyoruz. Bu noktada sizlere çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum.”

Konuşmanın ardından basın mensuplarına çeşitli hediyeler verildi.

Programa, İlçe Kaymakamı Muzaffer Başıbüyük, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve ilçede görev yapan yerel medya ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.