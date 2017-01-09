ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan, mesajında, basın mensuplarının zor şartlarda çalıştıklarını vurguladı.

“Bu güzide mesleği ve basın camiasını toplum olarak her zaman takdir, saygı ve şükran duygularıyla takip etmeye devam etmekteyiz.” ifadesinde bulunan Karacan, şöyle devam etti:

“Tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla büyük özverilerde bulunan, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”

Rektör Gündoğan, mesajında, gazetecilikte bilimsel gerekliliklerin özümsenmesi gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

“Anadolu Üniversitesi olarak gazetecilik mesleğini daha saygın kılmak için sorumluluk bilinciyle çalışan gazeteciler yetiştiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, başta gazeteci mezunlarımız olmak üzere bütün gazetecileri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

İl Emniyet Müdürü Dinç, mesajında, gazetecilerin halkın sesi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

“Eskişehir polisi olarak, kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarıyla yerine getiren, mesleğin zor şartlarına rağmen, üstün bir çaba ile topluma hizmet eden tüm basın çalışanlarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”