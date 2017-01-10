NİĞDE (AA) – Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Niğde Öğretmenevi’nde düzenlenen programda konuşan Vali Peynircioğlu, basının güçlü olmasının demokrasinin de o kadar güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yerel basını en az ulusal basın kadar önemsediğini aktaran Peynircioğlu, şunları kaydetti:

“Çünkü yerel basın deyince yeri geldiğinde ulusal basına göre çok daha bağımsız olabilir. Ülkemizde de yerel basınımız büyük ölçüde gelişmiştir. Özellikle bazı bölgelerde çok gelişmiş durumdadır. İnşallah yerel basının gelişmesiyle işlerin çok daha iyiye gideceğine inanmaktayım. Çünkü basın aynı zamanda bir denetim mekanizmasıdır. Halkı aydınlatmanın, doğru bilgilendirmenin yanı sıra bürokrasinin, siyasilerin, iş adamlarının, esnafların ve hatta normal vatandaşların üzerinde bir denetim mekanizması görevini görür. Çünkü bizler ülke olarak millet olarak basına önem veririz. Öyle olunca basının yaptığı haberler bir denetim işlevindedir. Bu da işlerin daha iyi yürütülmesini sağlamak açısından ve demokrasinin gelişmesi açısından önemlidir.”

Daha sonra kentte çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için hazırladığı kısa film izletildi.

Programın sonunda Vali Peynircioğlu ve gazeteciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Özgür Körükçü, Abdullah Uçgun, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Niğde Gazeteciler Cemiyet Başkanı Alpaslan Başaran, Niğde Gazeteciler Birlik Başkanı Hayrettin Yenel, Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanı Şerife Türkeş ve kurum müdürleri katıldı.