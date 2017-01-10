KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte bulunan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile buluştu.

Polisevinde düzenlenen programda konuşan Vali Haktankaçmaz, Kırıkkale’nin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm yollarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladığını belirtti.

Basın mensuplarının yorum ve görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Haktankaçmaz şunları kaydetti:

“Gazetecilik mesleği çok zor mesleklerden birisi. Halkı bilinçlendirmek ve vatandaş ile bürokratlar arasında köprü görevini yerine getiren gazeteciler gece gündüz çalışıyor. Bu mesleğin önünde ve arkasında olanlar var. Biz elimize bir haber alıp okuyoruz ya da izliyoruz ama o haber o safhaya gelene kadar kimlerin ellerinden geçiyor, ne emekler var, kim bilir ne tehlikelerden geçiyorlar.

Biz bunların pek farkında değiliz. Yapılan pek çok haber insanların hayatlarını değiştirebiliyorsunuz. Yapılan haberlerinizden bizler bir şeyler öğrenmeliyiz. Elbette ki eleştiriler olacak. Yapılan haberler iyi de olsa eleştiride olsa bir şeyler öğrenmeliyiz. Tabii insanoğlu pek eleştiriye açık olmadığı için kabullenemiyoruz. Bu duygularla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum.”

Program hatıra fotoğrafının ardından son buldu.