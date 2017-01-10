NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kent merkezinde Türk bayrağı ve gazete dağıttı.

Nevşehir’de uzun yıllar mesleklerini sürdürdükten sonra vefat eden gazetecileri anmak amacıyla NGC tarafından “Sizi Unutmadık” adlı özel sayı hazırlandı.

Cemiyet üyelerinin, bu gazete için hazırladıkları güncel haberler de merhum gazetecilerin imzasıyla yayınlandı.

NGC Başkanı Bayram Ekici, gazetecilerle alışveriş merkezi, banka ve caddelerde yürüyerek vatandaşlara Türk bayrağı ve gazete dağıttı.

Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunu doğru ve nitelikli haberlerle bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler olarak, vatandaşlara rengini şehit kanlarından alan Türk bayrağı hediye ettiklerini kaydetti.

Vefat eden gazetecileri unutmadıklarını göstermek için ise onların imzasını taşıyan haberlerin yeraldığı gazeteleri de halka ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten Ekici, şöyle konuştu:

“Gazeteciler Günü münasebetiyle hem al bayrağa sevdalı vatandaşlarımıza bağımsızlığımızın simgesi, rengini şehit kanlarından alan bayrağımızı hem de merhum gazetecilerimizi anmak amacıyla hazırladığımız gazeteleri halkımıza dağıtıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle tüm meslektaşlarımızın gününü kutluyorum.”