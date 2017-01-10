AKSARAY (AA) – AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdukladir Karatay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ulusal ve yerel medya temsilcileriyle buluştu.

Karatay, etkinlikte yaptığı açıklamada gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

15 Temmuz’da medyanın öneminin çok açık bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Karatay açıklamasında şunları söyledi:

“Daha önceki dönemlerde bir darbe olduğunda basın darbecilerin yanında yer alır ya da yer almak zorunda kalırdı. Ama 15 Temmuz’da darbeyi önleyen en önemli unsurlardan biri de basının gayretleri oldu.

Bu konuda hem yerel hem de ulusal basın bu konuda çok önemli bir görev üstlendi. Bu konuda basının fedakarca yayınlarını sürdürmesi çok önemliydi. Sadece 15 Temmuz’da değil sonrasında da yayını hiç kesmeden aylarca devam etti. Çok önemli bir sınavdan hep beraber geçtik.”

Son olarak “Artık Türkiye olarak üzerinde oyun oynanan değil, oyun oynayan bir ülke olduğumuzu göstereceğiz.” diyen Karatay, konuşmasının ardından gazetecilerle bir süre sohbet etti.