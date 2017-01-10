KARAMAN (AA) – Karaman Valisi Süleyman Tapsız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tapsız, Polisevi’nde düzenlenen programda, basın mensuplarını, birlik ve beraberliğe verdiği destekten dolayı kutladı.

Önemli olanın birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Tapsız, şunları kaydetti:

“Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Türkiye üzerine çok çeşitli oyunlar oynanıyor. 15 Temmuz öncesinden itibaren başlayan bir süreç ve ardından 15 Temmuz’da daha sonra da terör olayları ülkemizde oynanan oyunların halen devam ettiğini gösteriyor. Bunların üstesinden gelmek için birlik ve beraberliğimize sahip çıkmamız gerekli. Karaman’da bunu en güzel şekilde gösteren illerimizin başında geliyor. Burada gerçekten tek ses tek yürek olduk. Bu da bizi yönetici olarak her zaman mutlu etti ve gurur duyduk. Sizlerin tavrı, sizlerin yapmış olduğu haberler ve birliğe, beraberliğe vermiş olduğunuz destekten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hiç birinizden aykırı bir ses çıkmadı. Elbette hepinizin farklı siyasi görüşleri ve düşünceleri mutlaka var ama söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır.”