SİVAS (AA) – Vali Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Gül, basın mensuplarının idarecilerin en önemli çalışma arkadaşlarından birisi olduğunu söyledi.

Sorunların yansıtılması ve yapılanların kamuoyuyla paylaşılması noktasında basın mensuplarının önemli bir görevi ifa ettiklerini belirten Gül, “Sizler bir anlamda idarecilerin oto kontrolü sağlamalarında yardımcı olmaktasınız. Dolayısıyla sizlerin varlığı biz idarecilere güç veriyor. Sokakta, çarşıda, pazarda gezdiğimizde vatandaşların ‘çalışmalarınızı basından takip ediyoruz’ şeklindeki söylemleri işimizi daha da kolaylaştırıyor.” dedi.

Basın mensuplarının zor şartlar altında görev yaptığına dikkati çeken Gül, “İnşallah basın mensuplarımız, hem özlük hakları ile hem de çalışma şartlarının iyileştirilmesi noktasında her geçen gün daha iyi konuma gelecektir. Sizlerin daha iyi şartlarda görev yapması idarecileri de mutlu eder. Basın mensuplarının mutlaka işini severek yapması, gelecek endişesi duymadan çalışması gerekiyor.” diye konuştu.

– Basın mensuplarına 10 Ocak hediyesi

Kentte 7 aydır görev yaptığını anımsatan Gül, basın mensuplarının kendisinden bir araç isteği olduğunu dile getirerek, bugün alınan minibüsün basın mensuplarının hizmetine sunulduğunu ifade etti. Basın aracının hayırlı olmasını dileyen Vali Davut Gül, “Bu minibüste Mevlam hayırlı haberler yapmayı nasip etsin.” ifadesini kullandı.

Görevi başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet dileyen Gül, basın mensuplarına kapılarının 24 saat açık olduğunu belirtti.

Vali Gül, daha sonra basın mensupları için yeni alınan aracı tanıttı.

Programa Vali Davut Gül’ün eşi Gülden Gül ile kentte görev yapan ajans, gazete ve televizyonların temsilcileri katıldı.