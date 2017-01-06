10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, 10 Ocak’ın, basın çalışanlarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana ülkemizde, “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlandığını kaydetti.

Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracının basın olduğunu belirten Gül, “Demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında basın gelmektedir. Basın, toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan en etkili araçlardan biridir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkan sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Ancak basının bu önemli sorumluluklarını yerine getirebilmesi için meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi gerekmektedir.” dedi.

Sivas basınının da bu sorumluluklarının bilinciyle kamuoyunu aydınlattığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

“Kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveriyle toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, valilik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Ayrıca ilimiz gazetecilerinden Adem Yavuz ile İsmail Güneş başta olmak üzere görevini yaparken hayatlarını kaybeden tüm basın çalışanlarını rahmetle anıyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”