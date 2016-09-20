ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, merkez Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “10. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu” başladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İsmet İnönü Caddesi’ndeki ETİ şirketler grubuna ait bisküvi fabrikasında düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, ilkini 2001 yılında gerçekleştirdikleri etkinliğin dünyada eşi benzeri olmayan çok önemli bir sempozyum olduğunu söyledi.

Sempozyumda sadece heykel yapımı değil sergi, görsel şov, yemek yarışmaları ve çeşitli sanatsal etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Ataç, şunları kaydetti:

“Bu zamana kadar 90 sanatçıyı ağırladık. En büyük hayalimiz pişmiş toprak veya çağdaş sanatlar müzesi açabilmek. Sempozyum bu yıl Ali Rıza Karık anısına düzenlenecek. Böyle uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığımız için gurur duyuyoruz. Türkiye’nin yanı sıra Avusturya, Almanya, Çin, Fransa, Gürcistan ve Tayland’dan sanatçılarımız burada. Gerçekten çok güzel eserler yapılıyor. Türkiye’de sanat projeleri çok fazla yürümüyor ancak Eskişehir halkı sanata sahip çıkıyor. Bugün buradaki katılıma bakıldığında sempozyumun kent için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yıllardır ortaya çıkan eserlerle Tepebaşı bölgesi, adeta açık hava pişmiş toprak müzesi gibi oldu.”

Sempozyumun açılışına, CHP Eskişehir milletvekilleri Cemal Okan Yüksel, Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ETİ Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluş yöneticileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik 2 Ekim’e kadar sürecek.