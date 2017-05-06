SİVAS (AA) – Sivas ve Nevşehir’de, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından “10. Uluslararası Öğrenci Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.

UDEF tarafından 20 ülke ve 55 şehirde gerçekleştirilen etkinliğin Sivas etabı, “Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe” sloganıyla yapıldı.

Buruciye Medresesi’nde düzenlenen etkinlikte, Sivas’ta eğitim gören yabancı öğrenciler, açtıkları stantlarda ülkelerine ait yöresel kıyafet, süs eşyası gibi çeşitli malzemeleri sergiledi.

Endonezya, Pakistan, Nijerya gibi ülkelerden öğrencilerin ilahiler seslendirdiği etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar özellikle konuk öğrencilerin ülkelerine ait kıyafetleri, oyuncakları ve süs eşyalarını inceledi.

Sivas Valisi Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, Müslümanların kardeş olduğuna inandıklarını belirterek, “Kişisel sınıflandırmanın coğrafyamızda bir anlam ifade etmediğini düşünen insanlarız. Türkiye’nin gönül coğrafyasında daha iyi tanınması için çeşitli kurumlar tarafından çalışmalar yapılıyor. Bu faaliyetlerin sivil toplum kuruluşları eliyle yapılması daha etkili oluyor. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

– Nevşehir

Nevşehir’de Diriliş Meydanı’ndaki programda, Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, kurulan çadırlarda kıyafet, bayrak, fotoğraf ve haritalarıyla ülkelerini tanıttı.

Mehter takımının dinleti sunduğu programda, NEÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Türkistanlı İslam İklimov, İstiklal Marşı’nı okudu.

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahraman, yaptığı konuşmada, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin bu tür programlar sayesinde tanışıp kaynaşma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Kurulan stantlarda ülkelerini tanıtan öğrencilerden Özbekistanlı Sancar Nevgarşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimini tamamlayıp ülkesine döndüğünde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin güçlenmesi için çalışacağını belirterek, “Buradaki stantta, milli kıyafetlerimiz ve fotoğraflarla ülkemi tanıtmaya çalışıyorum. Ülkemdeki öğrencilere de Türkiye kültürünü anlatacağım.” dedi.

Öğrencilerden Afganistanlı Kerim Zamani ise Türk halkına teşekkür ederek, “Türkiye her türlü yardımda bulunuyor. Ülkemize döndüğümüzde, Türkiye’nin bizler için yaptığını unutmayacağız.” ifadesini kullandı.

Suriye’de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesinden gelerek Türkiye’de eğitimini sürdüren Mustafa Abdullah da “Suriye’deki tarihi yerleri anlatıyoruz, savaş öncesi ve bugünkü durumları hakkında bilgi veriyoruz. Okulu bitirdikten sonra inşallah vatanımıza döneceğiz. Orada bugünleri anlatacağız. Bizi Türk halkının nasıl ağırladığını anlatacağız ve Türkiye ile Türk halkı ile irtibatımız hiç kopmayacak.” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında kurulan tanıtım stantları iki gün boyunca açık kalacak.

Etkinliğe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.