100 yıl önceki ruh bu binada yaşatılıyor

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, kongre salonu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı odanın da bulunduğu Atatürk Kongre Müzesi'nde, 100 yıl önceki ruh bugün de yaşatılıyor.

Aslına uygun olarak yeniden restore edilen Atatürk Kongre Müzesi, yeni teşhir ve tanzimiyle ziyaretçilerine Milli Mücadele atmosferini yansıtıyor.

Kongrenin yapıldığı salonda ilk olarak Atatürk'ün oturduğu masa, koltuğu ve konuşma yaptığı kürsü dikkati çekiyor.

Atatürk'ün masasının hemen karşısındaki masada ise katiplerin bulunduğu masa ve sandalyeler yer alıyor. Kongre salonunda Heyeti Temsiliye üyelerinin oturduğu sandalyeler de ilk günkü halleriyle korunuyor. Sandalyeler üzerinde ise üyelerin fotoğrafları bulunuyor.

Kongre salonu ile aynı katta yer alan ve Sivaslıların evlerinden getirdikleri eşyalarla döşediği belirtilen Atatürk'ün kaldığı oda ise ziyaretçileri duygulandırıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın kaldığı odadaki demir ranzadaki işlemeli yatak örtüsü ve yastık kılıfları ile çeşitli eşyalar da müzeyi gezenlerin ilgisini çekiyor.

Müzenin diğer bölümlerinde Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarının bal mumu heykellerinin yanı sıra çok sayıda görselle o günkü ruh diri tutulmaya çalışılıyor.

– "Topyekun bir mücadele kararı verilmiştir"

"Milli Mücadele'de Sivas 108 Gün" kitabının yazarı ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Öğretim Görevlisi Necip Günaydın, AA muhabirine, Sivas Kongresi'nin milli bir kongre olduğunu söyledi.

Günaydın, Sivas Kongresi'nin hem Anadolu'nun hem Rumeli'nin tamamını kapsayan bir kongre olduğunu anımsatarak, "Dolayısıyla burada alınan kararlar tüm milletin ortak kararı olarak tüm dünyaya duyurulmuştur. Kongrenin içeriğinde yer alan maddelere baktığımız zaman vatanın bütünlüğü ve milletin istiklaline vurgu yapılmıştır." dedi.

Kongrede Kuvayımilliye'yi etkin kılmanın, milli iradenin yani kararı milletin vereceğinin ifade edildiğini vurgulayan Günaydın, "Yurdumuzu işgal eden tüm güçlere karşı topyekun bir mücadele kararı verilmiştir. Kongre kararıyla kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ülkedeki dağınık hareket eden bütün dernekleri bir çatı altında toplayarak, ortak hareketi sağlamıştır." diye konuştu.

– "Bu bina aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümet konağıdır"

Günaydın, alınan kararların gelecekteki büyük mücadeleye ortak olma, halkı bilinçlendirme ve bir araya getirmek için önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sivas Kongresi mücadelenin yönteminin belirleneceği, manda fikirlerinin tamamıyla reddedilerek milli bağımsızlığın benimsendiği, topyekun savaş kararının alındığı bir kongre olarak karşımıza çıkıyor. Bu yol izlenerek, vurgulanan Misakımilli takip edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve bu doğrultuda verilen İstiklal Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Sivas'taki seçilen Heyeti Temsiliye de burada oturarak ülkeyi bir hükümet gibi yönettiler, aynı zamanda da bu kararları hayata geçirmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu bina aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükümet konağıdır. Atatürk sadece 4-11 Eylül Kongresi'nde burada hazır bulunmadı, 2 Eylül'de geldikleri Sivas'tan 18 Aralık günü Ankara'ya gittiler. Bu sürece biz 108 gün diyoruz, 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin yönetim merkezi Sivas oldu."

Sivas halkının bu süreçte her şeyleriyle Atatürk'ün yanında yer aldığını vurgulayan Günaydın, Sivas'a Cumhuriyet şehri denmesinin arkasında yatan en önemli tarihi durumun bu olduğunu belirtti.

– "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi"

Büyük Önder Atatürk'ün 13 Kasım 1937'de kongrenin yapıldığı salona gelerek, "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" sözünü arkadaşlarıyla paylaştığını aktaran Günaydın, "Dolayısıyla burada olup biten şeyler Cumhuriyet'in temelinin atıldığına da işaret ediyor." dedi.

Günaydın, kongrenin yapıldığı salonun önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu salonda Atatürk'ün ifadesiyle Türk milletinin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi. Manda tartışmaları yaşandı, milli bağımsızlık kararı alındı. Milli mücadelenin lideri olan Mustafa Kemal, salondaki mütevazı koltukta oturarak bu masadan kongreyi yönetti. Yani oturdukları sandalyelere, sıralara baktığımız zaman burası o günkü Mekteb-i Sultan dediğimiz okulun imkanlarıyla, Sivas halkının getirdiği halılarla donatılmış bir salondan bahsediyoruz ama milletin kaderi burada belirlendi, dolayısıyla bu salon milli mücadele tarihimizde kritik bir mekan. Hem bu bina hem toplantıların yapıldığı salon açısından tüm Türkiye'nin ilgisini çekmesi gereken bir yer. Tüm ülke insanımızın 4 Eylül kutlamaları içerisinde burada bulunmalarını yürekten arzu ediyorum. Bu salon 100 yıl önceki ruhu aynen yaşatıyor. Bizleri o günlere götürüyor, gözümüzün önünde delegelerin konuşmaları, burada yaşanan olayları ve heyecanları yeniden teneffüs ediyoruz."

– Atatürk odasındaki yatak örtüsü genç kızın çeyizinden

Atatürk'ün 108 gün kaldığı odayı Sivaslıların evlerinden getirdiği eşyalarla donattığını da belirten Günaydın, bir genç kızın çeyizinden getirdiği yatak örtüsü ve kılıflarla yatağın üstünü örttüğünü söyledi.

Günaydın, Ankara'dan sonra Milli Mücadele'nin en uzun süre yönetildiği merkezin Sivas olduğunu sözlerine ekledi.