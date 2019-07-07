100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali sona erdi
SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali" sona erdi.
Yapı Mahallesi'nde oluşturulan pistte gerçekleştirilen final yarışlarında 9 ilden 60 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarı final yarışlarının ardından 12 sporcu finale kaldı.
Final yarışlarında sporcular 3 etap üzerinden parkuru en kısa sürede bitirmek için engelleri motorlarıyla aşarak mücadele etti.
Parkuru en kısa zamanda tamamlayan Mustafa Ölçme birinci olurken, kardeşi Kadir Ölçme ikinci, Emirhan Korkmaz ise üçüncü oldu. Festivalde dereceye girenlere kupalarını Sivas Valisi Salih Ayhan verdi.
Sivas'ta ilk kez düzenlenen festivalde keyifli anlar yaşadıklarını belirten Ayhan,"Sivas olarak güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Kongremizin 100'üncü yılına heyecan katıldı. İlk defa böyle bir spor dalıyla tanışmış oldum. İnşallah bundan sonra bu yarışları daha da geliştireceğiz." dedi.
Offroad gösterisinin de sunulduğu festivale vatandaşlar da ilgi gösterdi.
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100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali sona erdi
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