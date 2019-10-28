1074 Çankırıspor'da Çaykur Rizespor maçı heyecanı
ÇANKIRI (AA) – Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından 1074 Çankırıspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı takım, teknik direktör Fahri Aytaç gözetiminde Atatürk Stadı'nda ter idmanı yapıp, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Teknik direktör Fahri Aytaç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın şehrin tanıtımı ve takımın geleceği için önemli bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.
Bir Süper Lig ekibiyle karşılaşacaklarının farkında olarak oynayacaklarını aktaran Aytaç, şöyle konuştu:
"Sonuç olarak kağıt üzerinde favori her ne kadar Çaykur Rizespor gözükse de müsabakaları sahada koşan, mücadele eden, savaşan, isteyen takımlar kazanıyor. Tüm hemşehrilerimizi sevindirecek bir sonuçla sahadan ayrılırız inşallah. Biz bu müsabakaya takım olarak hazırız. Haddimizi bilerek oynayacağız. Yarınki müsabakadan çok ümitliyim. Takımımız da kazanmaya hazır durumda. İnşallah bizim ve Çankırımız için hayırlı bir sonuç olur."
Bütün Çankırılıları maça davet eden Aytaç, taraftarın desteğini hissetmek istediklerini sözlerine ekledi.
Öte yandan, takımın son idmanını takip eden kulüp asbaşkanı Hakan Dereli, Çaykur Rizespor'u en güzel şekilde ağırlayacaklarını söylerken, "Biz de iyi bir takımız. İyi bir sonuç elde ederek hem takımımız hem de şehrimizin tanıtımını yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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