11. Cumhurbaşkanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti

KAYSERİ (AA) – 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunceli’nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Cihan Kilci’nin ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Şehit Kilci’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki evine giden Gül, kurulan taziye çadırında, şehidin babası Ejder Kilci ve kardeşi Yusuf Kaan ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Abdullah Gül, burada yaptığı konuşmada, şehit haberlerini duyunca çok üzüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Çok sayıda şehit oldu maalesef. Memleketin içinde bulunduğu durum malum. Bu şartlarda hatta en zor şartlarda vatan ve millet için herkes elinden geleni yapıyor. Bazıları da böyle canını veriyor. Allah rahmet etsin. Nereden bir şehit haberi gelse üzülürüm. Artık hepsinin ailelerini arayamıyorum ama maalesef hemşehrilerimizden, Kayseri’den de çok şehit çıkıyor, onların hepsinin ailelerini arıyorum, başsağlığı diliyorum, acılarını paylaşıyorum. Dün gece de Kayseri’ye gelince bizzat gelerek, acınızı paylaşayım istedim. Allah başka acı vermesin, mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah memlekete, millete yardım etsin. Böyle asil bir milletin daha fazla acılar çekmesine de inşallah fırsat vermesin. Bütün arzumuz memlekette huzurun, barışın hakim olması, herkesin memleketinde başı dik bir şekilde, her karış toprağında rahat bir şekilde yaşaması, gezmesi.”

Helikopterin düştüğü bölgenin zor bir coğrafya olduğunu ifade eden Gül, “Oralar zor yerler. Oraları karış karış gezdim, bilirim. Kış şartları altında mecburen seyahatler edilir, oralarda nöbetler tutulur. Görev için tabii gidilecek, gelinecek. Bazen zor yollarda, bazen tehlikeli hava şartlarında görevler yerine getiriliyor. Eğer onlar bu büyük fedakarlıkları yapmasa millet burada rahat yaşayamaz. İnşallah bu acılar diner. Allah ailenize başka acılar vermesin. Kolay değil tabii, genç yaşta evlatları feda etmek. Büyük fedakarlık bunlar.” diye konuştu.

Ejder Kilci de “Vatanımız sağ olsun” ifadesini kullandı.

Gül, Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesini ardından, eve çıkarak şehidin annesi Dilber Kilci ile kız kardeşlerine de taziyelerini iletti.

Abdullah Gül, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, babasını ziyaret için Kayseri’ye sık gelmeye başladığını belirterek, bu vesileyle şehidin ailesine de taziyelerini iletmek istediğini kaydetti.

Gül’e, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.