11. Cumhurbaşkanı Gül’ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Dün akşam bilinç bulanıklığı, kusma ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda hayatını kaybeden 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül’ün cenaze namazı öğle namazına müteakip Cami Kebir’de kılındı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Şimşek, Bakanlar, AK Parti Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Esas Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve fazla sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze namazında ast yandan saf tutarken, Başbakan Binali Yıldırım da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tabi yanlamasına saf tuttu.

Cenaze namazının gerisinde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dua okuyarak, “Okuduğum ayet-i kerime tüm tabutların üstüne nakşedilmiş Kur’andan bir ayeti kerime. Her insan ölümü tadacaktır, sizler kıyamet gününde dünyada yaptığınız her şeyin karşılığını göreceksiniz. Her kim dünyada ateşten ve cehennemden uzakta yaşarsa o kurtulmuştur. Dünya hayatı sadece aldananların metadır. Dünya hayatı ahiretin azığıdır. Cennet tohumunu bu dünyada ektiğimiz bahçedir. Yüce Rabbimiz böyle bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin. Bugün fani alemden ebedi aleme bir büyüğümüzü, Ahmet Hamdi Gül amcamızı uğurluyoruz. Allah kendisine rahmet eylesin. Yanı başında 14 yaşında gençliğinin baharında Rıza Çağlar evladımızı uğurluyoruz. Allah ona da rahmet eylesin. Allah onun ailesine sabrı cemil ihsan eylesin. Allah bize her namazımızda annemize, babamıza dua etmemizi emreder. İki vazifemiz kaldı. Öncelikle bugün ebediyete uğurladığımız önce Ahmet Hamdi Gül amcamız ve yandaki Rıza Çağlar kardeşimiz. Her ikisinin de mümin olduğuna şehadet eder misiniz? Haklarınızı helal ediniz” dedi.

Duanın arkasından Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte omuzladı. 91 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Hamdi Gül’ün cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

Alparslan Ötüken – Derya Yetim – Turan Bulut