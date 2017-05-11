11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı

KAYSERİ (AA) – 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün babası Ahmet Hamdi Gül’ün ölümünün 5. gününde mevlid okutulup Hilye-i Şerif dağıtıldı.

Gül, babası Ahmet Hamdi Gül’ün Alparslan Mahallesi’ndeki evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Gül’ün babasının vefatının 5. gününde Kayseri’deki gelenekler çerçevesinde mevlit okutulup taziyeye gelenlere yemek ikram edildi. Ayrıca taziye sonrası misafirlere Hilye-i Şerif dağıtıldı.

Öte yandan Gül’ü, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş yalnız bırakmadı.