11. Uluslararası MEB Robot Yarışması

– Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yılki ana teması “Mevlana”, sloganı da “Ahican Hoşgörü Kenti Konya’da” olarak belirlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi

KONYA (AA) – Bu yılki ana teması “Mevlana”, sloganı ise “Ahican Hoşgörü Kenti Konya’da” olarak belirlenen “11’inci Uluslararası MEB Robot Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen yarışmada öğrenciler, kendi yaptıkları robotlarla 3 gün boyunca birincilik için mücadele etti.

391 okuldan 3 bin 240 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı yarışma ile üniversite ve lise öğrencilerinin öz güvenlerinin, araştırma ve sorgulama becerilerinin artırılarak, kolektif çalışmayı öğrenmeleri hedefleniyor.

Yarışma kapsamında, “Temalı”, “Çizgi İzleyen”, “Hızlı Çizgi İzleyen”, “Sumo”, “Mini Sumo”, “Robotino (Hareketli Robotlar)” ve “Serbest Proje” kategorilerinin yanı sıra bu yıl “İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)”, “İnsansı Robotlar”, “Endüstriyel Robotik Kol”, “Tasarla-Çalıştır” ve “Yumurta Toplama (Caretta Caretta)” kategorilerinde toplam 2 bin 834 robot performans sergiledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde, protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere kupa ve çeşitli ödüller verildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.