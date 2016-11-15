ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir merkez Tepebaşı ilçe Belediyesi Gençlik Merkezleri, Malta’da düzenlenen 11. Uluslararası Metot Fuarı’nda “Genç Tabu” Projesiyle Türkiye’yi temsil etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Merkezleri ve GençBank gönüllülerinin iş birliğiyle oyun ilk olarak Kayseri’de düzenlenen Ulusal Metot Fuar’ında katılımcıların beğenisine sunuldu.

Ulusal çapta beğenilen metot, Türkiye’yi Avrupa’da temsil adına seçilerek bir başarıya imza attı.

Eylül 2015’te yapılan başvuru ile “Genç Tabu” Projesi, “Salto Youth” organizasyonu tarafından 11. Uluslararası Metot Fuarı’nda (Tool Fair XI) Türkiye’yi temsil edecek tek metot olarak seçildi.

7-11 Kasım tarihleri arasında Malta’da düzenlenen organizasyonda, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcıların sunduğu 25 metottan biri olan “Genç Tabu” workshoplar arasında yerini aldı.

Gençlik Merkezi’nin projesi, pratik ve eğitici olması yönüyle de katılımcılar arasında kendi ülkelerinde uygulanabilecek bir oyun olarak da beğenildi.