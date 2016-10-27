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112 Acil Komuta Merkezinden görevlilere zehirli gaz uyarısı

Diyarbakır 112 Ivedi Komuta Merkezi, Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Musul kentinin güneyindeki Mişrak Kükürt Fabrikası’nı ateşe vermesi sebebiyle Türkiye’ye gelen zehirli gazların insan sağlığını tehdit ettiği ve asit yağmurlarına niçin olacağı iddias.

27 Ekim 2016 Perşembe, 19:52
112-acil-komuta-merkezinden-gorevlilere-zehirli-gaz-uyarisi

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Diyarbakır 112 Ivedi Komuta Merkezi, Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Musul kentinin güneyindeki Mişrak Kükürt Fabrikası’nı ateşe vermesi sebebiyle Türkiye’ye gelen zehirli gazların insan sağlığını tehdit ettiği ve asit yağmurlarına niçin olacağı iddiası nedeniyle bütün ekiplerini anonsla uyardı. “Bütün arkadaşların dikkatine” diye başlayan anonsta, vakaya dışarı giden ekiplerin tüm ekipmanlarını üstünde bulundurmaları ve ekipmansız müdahale etmemesi uyarısında bulunularak, bilhassa solunum sıkıntısı çeken vakalara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Anonsta ekiplerden tayin haricinde dışarı çıkmamaları da istendi. 

Mehmet Pişkin
 

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