12 Eylül davasında karar

Dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Kâinat ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dava sanıkların ölmesi sebebiyle düşürüldü.

Ankara 10. Ağır Canice Mahkemesince görülen davaya ilişkin duruşma heyeti, müdahillerin son beyanlarını ve sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını almasından daha sonra, Kenan Kâinat ve Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

İlker Turak