12 muhalif yaralandı, 120 DEAŞ hedefine atış yapıldı

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 1 Kasım 2016 tarihinde saat 07.00’a değin meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Mare ve Rai sektörlerinde; karşı taraf unsurlardan oluşan özel tayin zor grubu ile Shudud, Ablah, Benzeyen Şuayb ve Şadır meskun mahallerinin geri alınması maksadıyla başlatılan taarruzda, DEAŞ terör örgütünün dinç direnişi nedeniyle ilerleme sağlanamadığı ifade edildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 12 muhalifin yaralandığı, takviye karşılayan unsurlarda zayiat ve zarar meydana gelmediği, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 170 meskun mahalde (takriben bin 350 kilometrekare) sağlanan denetleme durumunun devam etmekte olduğu kaydedildi.

Gaye tespit vasıtaları ile saptama edilen 120 DEAŞ terör örgütü hedefine ve 2 PYD/PKK hedefine ateş takviye vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü ve PYD/PKK mensuplarının zorlama altına alındığı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı belirtildi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından, hava harekatının icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere karşın olarak, yerde bekler uçakların görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

“Koalisyon güçleri kadar; hava harekatı icra edilmemiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere yardım sağlayan patlayıcı madde saptama ve yıkım timlerimiz kadar 4 EYP kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başından bugüne değin, çoğu tuzaklanmış 33 mayın ve bin 379 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Bağımsızlık Suriye Ordusu personeli ve bölgede yer alan sivillere günde üç öğün sıcak yemek yemek verilmekte ve afiyet hizmetleri karşılanmaktadır. Terör örgütleri göre kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”

Uğur Kan Yüksek