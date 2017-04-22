12 şehit verilen helikopterin enkazı kaldırıldı

18 Nisan’da Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 2 bin 500 rakımlık dağlık alanda Skorsky tipi polis helikopteri düşmüş 7 polis, 1’i dominant, 1 astsubay ve 3 mürettebat şehit olmuştu. Şehitlerin naaşı kötü hava koşulları sebebiyle saatler süren çalışmanın gerisinde helikopterin enkazından çıkarılarak Elazığ’da düzenlenen törenin ardındaki memleketlerine gönderilerek son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Tunceli Valiliği, helikopter enkazının kaldırılması ile ilgili izah etme yaptı.

Açıklamada, “18 Nisan 2017 günü ilimiz Pülümür ilçesinde gerçekleşen helikopter kazası ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, helikopter enkazının tamamı bölgeden alınarak gerekli incelemenin yapılması için Ankara iline gönderilmiş olup, bölgede yapılan araştırmalar sonlandırılmıştır” denildi.

Ercan Topaç