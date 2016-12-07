12 yaşındaki çocuk için ambulans helikopterler seferler oldu

Trabzon’da gribal enfeksiyon geçiren, menenjit hastası olduğu öğrenilen 12 yaşındaki Enver A.A, ailesi göre Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, çocuğun Ankara’ya sevkine karar verdi. Samsun 112 Acil Servis’e ait ambulans helikopter Samsun’dan kalkarak Trabzon’a gitti ve ufak Enver’i alıp Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirdi. Ankara 112 Ivedi Servis’e ait ambulans helikopter de çocuğu edinmek için Samsun-Çarşamba Havalimanı’na geldi. Helikopter, çocuğu alıp Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü.