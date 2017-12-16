120 Suriyeli muhalifin eğitimi tamamlandı

Suriyeli muhaliflerden seçilen 120 jandarma ve polis, Türk Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı özel ekipler tarafından verilen 3 aylık eğitimi başarıyla tamamladı.

Yakın dövüş, dayanıklılık, silah eğitimi, patlayıcı ve mayınların bulunarak temizlenmesi gibi konuların yanı sıra operasyonel eğitimler de alan Suriyeli jandarma ve polisler, düzenlenen törenin ardından görev bölgelerine uğurlandı. Kilis Vali Yardımcıları Ömer Yılmaz, Selçuk Aslan, Gaziantep ve Kilis’ten üst düzey komutanların da katıldığı törende, Suriyeli jandarma ve polisler, yaptıkları gösterilerle dosta güven, düşmana korku saldı. Eğitimi tamamlanan Suriyelilerin Çobanbey ve çevresindeki Havahoyük, Sandı, Öküzöldüren bölgelerinde yeni açılacak karakollarda görev yapacağı belirtildi.

Eğitilen polis sayısı 700 oldu

Son 120 kişi ile birlikte Türk Özel birlikleri tarafından eğitilen Suriyeli sayısı toplamda 700’e ulaştı. Eğitilen Suriyeli muhalifler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde kurulan jandarma ve polis karakollarında görev yaparken, bulundukları bölgelerde güvenliği ve huzuru sağlıyor.

Serhat Demir