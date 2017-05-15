127 yıldır küskünleri barıştıran gelenek

Bin 640 rakımlı Aygar Dağı zirvesinde düzenlenen etkinliğe siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, Yozgat ve Kırıkkale’den takriben 5 bin birey katıldı. Evcililer, etkinliklerin manevi bir hava içerisinde siyasetten uzaktan, inançlara uygun olarak yapıldığını belirterek, “Toplumsal bir dayanışma örneği sergilenmekte olan bu faaliyet, insanlığımız ve inançlarımızın da hakiki değerlerini içeren tek adrestir” dedi.

Organizasyonun yörenin en büyük ve uzun ömürlü etkinliği olduğunu dile getiren vatandaşlar, 127 yıldır her yıl geleneksel olarak düzenledikleri etkinlikte dargın olanların barıştırıldığını, yağmurun eksik yağdığı yıllarda yağmur duası, yağmurun fazla yağdığı yıllarda şükür duası yaptıklarını ifade etti. Hem etkinliğe uluslararası kimlik kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Gün boyu sürekli programda bazı kadınlar Nöbeti Baba Türbesi’ni ziyaret ederek dua ettiler. Etkinlik sonunda katılımcılara pilav ve et ikram edildi.

Serkan Şansever