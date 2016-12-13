13 Aralık 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere tarafından, ülke genelinin parçalı fazla bulutlu ve kesik kesik yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla girift yağmur ve kar yağışı almak üzere Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Yalova, Erzurum, Sızı, Muş, Ardahan, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kaslı ve yoğun kar yağışlı olması bekleniyor. Bu sabahleyin ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve fazla bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine değin gidip gelen kar yağışlı 4

İstanbul: Fazla bulutlu, sabahleyin saatlerinde yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karmakarışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve fazla bulutlu, iç kesimleri sabah saatlerinde gidip gelen yağmurlu 11

Adana: Parçalı ve fazla bulutlu, akşam saatlerine değin adaleli olmak üzere gidip gelen sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kesik kesik sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, kesik kesik yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla girift yağmur ve kar yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve fazla bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gidip gelen yağmurlu, akşam saatlerinden sonradan karla girift yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun edinmek üzere kesik kesik kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gidip gelen yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği varsayım ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonradan adaleli olması bekleniyor. 4