13. Çocuk Film Festivali Eskişehir'de başladı

ESKİŞEHİR (AA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Bakanlık olarak Türk sinemasının daha iyi yerlerde olması için tüm olanakların seferber edildiğini söyleyerek, “Çocuklarımız için yapılan filmlere, animasyonlara daha çok destek olma gayreti içindeyiz.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali başladı.

Yılmaz, ödül alan animasyon filmlerin yanı sıra hikaye anlatımı ve animasyon atölyelerinin de gerçekleşeceği festivalin Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ndeki açılışında yaptığı konuşmada, sinemanın insanları buluşturan, birleştiren en güzel adreslerden biri olduğunu ifade etti.

Erkek çocukların Cüneyt Arkın gibi güçlü, kızların da Türkan Şoray gibi güzel ve mağrur olmak istediğini anlatan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

“Ufak bütçelerle kısıtlı imkanlarla çekilen filmler bizi büyülemeye devam ediyor. Sinemada imkanlarımız çok genişledi. En yeni teknolojileri kullanıyoruz. Dünya sinemasıyla rekabet ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sinemamızın çok daha iyi yerlerde olması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımız için yapılan filmlere, animasyonlara daha çok destek olma gayreti içindeyiz. Çocuk filmleri festivallerine de katkı sunuyor olmaktan ötürü son derece mutluyum.”

– “Beş bin çocuğa film izleteceğiz”

TÜRSAK Festival Direktörü Derya Can da etkinlikte uluslararası film festivallerinden ödül alan 30 filmin çocukların izlenimine sunulacağını bildirdi.

Festivalin, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Eskişehir Valiliğinin ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle TÜRSAK’ın ev sahipliğinde gerçekleştiğini anlatan Can, şöyle dedi:

“Festival Türkiye’nin her yerini gezdi. Bu yıl Eskişehir’de düzenlendi. İşitme ve görme engelli çocuklarımızı da düşündük. Bir animasyon filmini sesli betimleme yöntemiyle izlenime sunacağız. Rusya’dan ABD’ye, Güney Kore’den Avrupa ülkelerine kadar pek çok ülkeden filmlerimiz mevcut. 5-8 yaş arası ile 9-12 yaş çocuklar, festivalden yararlanabiliyor. Eskişehir’de 5 bin çocuğa film izletmeyi planlıyoruz. Diğer filmlerde ise küçük yaş grupları için Fulya Aksular, diyalogsuz olan filmleri çocuklar için hikayeleştirerek anlatacak.”

Toronto Uluslararası Film Festivali’nde “En iyi kısa animasyon ödülü”nü kazanan “Deniz Tutkusu (Jonas on the Sea)” filmiyle başlayan festivalin açılışına, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Adar, TÜRSAK Genel Başkan Yardımcısı Cemal Okan ve çok sayıda çocuk katıldı.

Festival, 2 Aralık’ta sona erecek.