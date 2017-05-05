13. İletişim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu sene 13’üncüsü düzenlenen ödül töreninde kazananlar, İstanbul Okumuş Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı bir anketle belirlendi. Iletişim ve sanat dünyasına karşın toplam 44 ödülün sahiplerini bulduğu törende az kalsın bir yıldız yağmuru yaşandı.

Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın, Ayşen Guruda, Murat Şimşek, Zahide Yetiş, Arka Sokaklar dizisi oyuncuları gibi kıymetli isimler, medya kuruluşlarından birçok değerli ad ve usta da ödül aldı.

Törende Çağatay Akman şarkılarıyla, Bilge Nihan ve Bahadır Tatlıöz düetleriyle öğrencileri coşturdu. Renkli sahnelerin yaşandığı merasim öğrenciler ve basın göre ilgiyle peşine düşüp takip edildi.

“Gençlerin sevdiği bir şeyi yapmaktan da mutluluk duyuyoruz”

Merasim öncesi ödül ile ilgili duygularını açıklayan ‘Arkadaki Sokaklar’ dizisinin Hüsnü Çoban’ı Serbest Ozan; “Gençlerden ödül olmak her zaman bizi heyecanlandırır ve tartı verdiğimiz ödüllerden bir adam başına. Muhtemel olduğunca ve zamanımızın da el verdiğince üniversitelere konuk olup ödüllerini kanımca kendimiz almayı seçim ediyoruz. Bize layık gördükleri ve önemsediğimiz ödülleri bana kalırsa kendimiz almayı seçim ediyoruz. Üniversitedeki 40 bin kişinin tamamının oylarıyla aldığımız bir ödülmüş. Heyecanlanıyoruz ve gençlerle birlikte olmaktan da mutluyuz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz ve umudumuz. Onların sevdiği bir şeyi yapmaktan da sevinç duyuyoruz” dedi.

“İşin sırrı işimizi umursamak”

Ödüle bedel bulunmanın işini severek yapmayı ve fedakârlığı gerektirdiğini ifade eden Serbest Ozan; “Yaptığımız işin sırrı, işimizi önemsemek. Bir oyuncu her gün benzer işi yapmasına karşın ilk kere yapıyormuş gibi bir takım şeyleri yapıyor olmanız sizi başarıya ulaştırıyor. Her mesleğin kendine ait zorlukları var. Oyunculuğunda kuşkusuz bir zorluğu var. Bu iş bana zor gelmiyor ama fazla özveri gerektiren özel yaşantı tarzı tanımayan, çocuğumuzun yüzüne göremediğimiz bir meslek. Bu fedakârlığı yapıyorsanız madem buraya gelip sete çıkıyorsunuz bari işinizde layığı ile yapmanız ve bu fedakârlığa layık olabilecek mesleği ardına kadar başarı ile devam ettirmeniz gerekiyor ki, sonuçta da ödüller ve başarılar sırt sırta gelsin” şeklinde konuştu.

İşte ödül alan isimler

İstanbul Kültürlü Üniversitesi “İAÜ Iletişim Ödülleri” töreninde bu sene ödül bölge isimler şöyle;

Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) Iftihar Ödülleri:

Türker İnanoğlu, Ayşen Gruda, Cüneyt Arkın

Yılın En İyi Müsabaka Programı: Kim Milyoner Almak İster-Murat Şimşek

Yılın En İyi Haber Sitesi: Milliyet.com.tr

Yılın En İyi Doğa Dergisi: Avfest

Yılın En İyi Reklamcısı: Abdullah Koçoğlu

Yılın En İyi Bayan Programı: Zahide Yetiş’le

Yılın En İyi Afiyet Programı: Kendine İyi Bak

Yılın En İyi Haber Programı: Hayatın Şifreleri

Yılın En İyi Tiyatro Oyunu: Çılgın Kadın

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Eğitimde Yola Devam

Yılın En İyi Spor Adamı: Vedat Akgün

Yılın En İyi Gazetesi: Bağımsızlık

Yılın En İyi Haber Kanalı: CNN Türk

Yılın En İyi Anchorwoman’ı: Nazlı Çelik (Star TV)

Yılın En İyi Anchorman’ı: Erhan Çelik (TRT)

Yılın En İyi Radyo Kanalı: Power FM

Yılın En İyi Dizisi: Diriliş Ertuğrul

Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu: Burak Deniz

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı: Gece Gölgenin Rahatına Bak-Çağatay Akman

Yılın En İyi Spor Programı: Beyaz Futbol

Yılın En İyi Magazin Programı: Magazin D

Yılın En İyi Spor Kanalı: NTV Spor

Yılın En İyi Çıkış Yapan Rap Sanatçısı: Tankurt Manas

Yılın En İyi Polisiye Dizisi: Arka Sokaklar

Yılın En İyi Spor Özel Ödülü: Son Sayfa

Yılın En İyi Akşam Haberleri Sunucusu: Erhan Yılmaz (TGRT Haber)

Yılın En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Veysel Zaloğlu

Yılın En İyi Çıkış Yapan Düeti: Net-Bilge Nihan, Bahadır Tatlıöz