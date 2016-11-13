13 Kasım 2016 yurtta hava durumu!

Sabahleyin ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak, öteki yerlerde manâlı bir değişim olmayacak.

Rüzgar, çoğunlukla güney ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara çevrelerinde güneyli yönlerden, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz Bölgesi’nin batısının kıyı kesimlerinde ise kuzeybatı yönlerden kaslı olarak (30-60 Km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve eksik bulutlu, öğle saatlerinden sonradan kuzeybatı kesimleri sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve fazla bulutlu, sabahleyin saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı yer yer fazla bulutlu, sabah saatlerinden sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 21