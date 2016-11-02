13 lira ile başladı, dükkan sahibi oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki dükkanında süsleme eşyası yapıp satan Istek Güler, 2 yıl kadar önce bir iş uygun muhasebeci olarak çalıştığını, doğum yaptıktan daha sonra bebeğine bakacak kimsesi olmadığı için işten ayrıldığını belirtti. Bir zaman sonradan, evden çalışmayı düşünmeye başladığını anlatan Dilek Güler, “İki yıl önce bebeğimin olması nedeniyle işten ayrıldım. Evde bir boşluğa düştüm, o yüzden internette araştırdım, neler yapabilirim diye. Kokulu süsleyici sabunlar var onlar dikkatimi çekti. Renkli, pembeli, kırmızılı, güller, çiçekler, buketler yapmaya başladım. Ufak bir mebla ile başladım sadece bir 13 lira ile başladım” diye konuştu.

“YAPTIKLARIM ÇOK BEĞENİLDİ”

Sabun bazından yaptığı el işi süsleme ürünlerinin çevresinde beğenilmesi sonucu siparişler almaya başladığını aktaran Istek Güler, “Yaptıklarım, çevremdekiler kadar ve sosyal medyada beğenildi. Siparişler alıp, yurt dışına bile ürünler yollamaya başladım. Daha Sonra kokulu taşı öğrendim, kokulu taştan kişisel isimlikler, panolar yapmaya başladım. Çok dağıtılmış ürünler yaptım” dedi.

“HEDEFİM YÜKSEK DEĞİLDİ”

Uzun zaman evde el emeği ürünler hazırlayarak aile ekonomisine katkı maddesi sağladığını aktaran Dilek Güler, “Çocuğum büyüyünce, onu kreşe göndermeye başladım, sonradan bir dükkan açabilirmiyim diye düşündüm, bu dek hedefim büyük değildi, beklentim bu değin yüksek değildi lakin hoş gidiyordu işler. Sonra çocuk okula gitmeye başlayınca dükkan açtık, Tekirdağ’da” ifadelerini kullandı.

“İŞLERE YETİŞEMEZ OLDUM”

İşlerin, beklentisinin üstünde geliştiğini aktaran Dilek Güler, şöyle devam etti:

“İşlerimiz ilerlemeye başladığı için, tek başına yetişemez ayla geldim. Eşimin ablası geldi İstanbul’dan buraya onunla beraber çalışıyoruz derhal. O da işten müsamaha almaya başladı. İnsanların mutlu olduğunu görür görmez biz de daha mutlu oluyoruz ve daha bereketli çalışıyoruz.”

Dilek Güler ile çalışmaya başlayan görümcesi Esra Çelik ise, “Dilek’in yaptıklarını daima destekledim, asistan oldum ona. Bir vakit daha sonra baktım işyeri başlatmak istiyor, o koşuşturmada sadece ona yardımcı olmak için başlamıştım. Yani alışverişini yaparım, çocuğuyla ilgilenirim, dükkanı kurmasına takviye ederim diye düşünmüştüm. Lakin iş çok güzel, fazla neşeli, insanların mutlu anlarını paylaşıyorsunuz. Ben de bu işin içinde almak istediğime karar verdim. Kazancımız iyi, memnunuz, aralıksız yenilikleri takip ediyoruz, değişik şeyler yapmaya itina gösteriyoruz. Her gün öbür ürünler sunuyoruz müşterilerimize” şeklinde konuştu.