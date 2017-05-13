13 Mayıs 2017 yurtta hava durumu |Bugün hava nasıl olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere tarafından, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üstünde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genel olarak kuzey ve kuzeybatı, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, batı kesimlerde yer yer kuvvetle (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bir Takım illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Eksik bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Eksik bulutlu ve açık 31

Antalya: Eksik bulutlu 32

Samsun: Eksik bulutlu, zamanla parçalı ve fazla bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve lokal elde etmek üzere sağanak ve gök curcunalı sağanak yağışlı 24

Trabzon: Eksik bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Eksik bulutlu ve açık29