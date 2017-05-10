13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

– TF-X projesi kapsamında, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mektup Teatisi ve Milli Muharip Uçak Geliştirmesi Programı TUSAŞ BEA Systems Anlaşma Tutanağı İmza Törenleri gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) – Milli Muharip Uçak projesi (TF-X) kapsamında, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mektup Teatisi ve Milli Muharip Uçak Geliştirmesi Programı TUSAŞ BEA Systems Anlaşma Tutanağı İmza Törenleri yapıldı.

IDEF 2017’de TF-X Projesi kapsamında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Ajansı (UKTI) Savunma ve Güvenlik Kurumu (DSO) ve BAE Systems’in katıldığı imza töreni düzenlendi.

Proje kapsamında SSM ve TUSAŞ/TAI arasında imzalanan Dönem-I Aşama-I (Ön Tasarım) Sözleşmesi ile yürütülen TF-X kapsamında Türkiye ve İngiltere Hükümetleri arasında TF-X özelinde görüşmeler başladı.

Proje kapsamında Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ve UKTI-DSO Başkanı Stephan Phipson CBE’nin katıldığı Milli Muharip Uçak Geliştirme Programı Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mektup Teatisi Töreni yapıldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve BAE Systems yetkilileri arasında Milli Muharip Uçak Geliştirmesi Programı TUSAŞ BEA Systems Anlaşma Tutanağı İmza Töreni düzenlendi.

İmza törenine Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal da katıldı.